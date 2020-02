Marlon Vera déchire Jimmie Rivera pour le retrait de blessure de l’UFC 247

Marlon Vera ne l’achète pas.

Le concurrent montante des poids coq devait se battre samedi à l’UFC 247 à Houston, mais son combat contre Jimmie Rivera a échoué à quelques semaines de l’événement. Rivera s’est retirée en raison d’une blessure non divulguée. Ce fut un combat de longue haleine, comme Vera et Rivera étaient liés pour se battre il y a trois ans, mais “El Terror” n’a pas accepté le combat en citant que Vera n’était pas assez haut dans le classement à l’époque.

Maintenant, Vera (15-5-1 MMA, 9-4 UFC) a le sentiment que Rivera s’est retiré de l’UFC 247 pour d’autres raisons.

«La première fois qu’il a eu un tas d’excuses – qu’il est trop, qu’il va me faire du mal et beaucoup de conneries. J’ai juste l’impression qu’il ne veut pas me battre parce qu’il sait ce qui va se passer », a déclaré Vera à MMA Junkie. “Je veux dire, soyons réalistes, nous allons tous nous blesser dans un combat. Nous devons faire des réductions de poids stupides, nous devons f * ck notre corps, nous devons spar, donc personne ne va en bonne santé.

«J’ai un tas de conneries, mais nous vivons avec ça. Je sens juste qu’il trouve une issue. Voilà comment je me sens.”

Vera a attiré l’attention de beaucoup avec son récent succès. L’Équatorien a compilé cinq victoires consécutives, toutes obtenues par soumission ou TKO. Il a également fait irruption dans le classement officiel de l’UFC et se situe au 14e rang sur l’échelle des poids coq.

“Chito” a révélé que l’UFC avait essayé de lui trouver un adversaire de remplacement, mais la promotion ne pouvait qu’offrir aux nouveaux arrivants – quelque chose qui ne l’intéresse plus.

“J’allais pour un grand combat”, a expliqué Vera. “Ils m’ont proposé de nouveaux arrivants, mais je n’y retournerai pas. J’en suis à un point où je me rapproche d’un coup de titre, donc je ne recule pas. Ce n’est pas comme si je sortais d’une perte, donc je me disais: «Non merci. Je ne fais pas ça. “”

Vera espère que le combat avec Rivera sera bientôt modifié, mais il admet qu’il perd patience. Cela ne le dérangerait pas de prendre un autre challenger aussi longtemps que c’est un nom qui peut faire avancer sa carrière et son chemin vers le titre.

“Honnêtement, s’ils le réservent bientôt, je pourrais le prendre, mais je ne le pourchasse plus”, a déclaré Vera. «Je n’ai pas vraiment hâte de le combattre parce qu’il cherche une issue. À ce stade, je ne donne pas deux f * cks sur ce fou.

«J’étais censé combattre le n ° 7, donc je veux quelque chose qui en vaille la peine.»

