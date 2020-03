Mars MMAdness: Jour 14, The Sweet 16!

Le mois de mars peut être un cauchemar temporel qui s’étend à l’infini, mais au moins nous avons le tournoi MMAdness de Mania, créé pour déterminer les meilleurs combats d’arts martiaux mixtes (MMA) de tous les temps … et pour vous garder à une distance de six pieds en toute sécurité de tous les rebords à proximité.

Résultats du jour 13:

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) bat Jim Miller contre Joe Lauzon 1 (# 48) avec 87 pour cent des votes Maniac

Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) bat Don Frye contre Yoshihiro Takayama (# 25) avec 50,32 pour cent des votes Maniac

Bien que cela se résume à seulement deux voix sur plus de 300, Robbie Lawler s’est assuré le premier match miroir du tournoi et a éliminé le dernier représentant de PRIDE.

Match 3: Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) contre Yair Rodriguez contre. Chan Sung Jung (# 52)

La première rencontre entre Jon Jones et Alexander Gustafsson a éliminé l’un des meilleurs de Bellator dans Eddie Alvarez n ° 61 contre Michael Chandler 2, menant à une confrontation avec l’un des meilleurs de PRIDE dans Shogun Rua, n ° 36, tête de série n ° 36 contre Antonio Rogerio Nogueira. Même une bonne portion de stomps volants n’a pas pu sauver les combattants brésiliens alors que la tête de série n ° 4 a affirmé son statut de plus grande guerre des poids lourds légers de tous les temps avec une victoire de 40 points.

Le plus grand outsider encore debout, Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung s’est frayé un chemin après le «combat de l’année» de 2016 dans Cub Swanson, classé n ° 13 contre Doo Ho Choi, pour se tailler une place en huitièmes de finale. Le slugfest de tous les temps dans Nick Diaz contre Takanori Gomi, tête de série n ° 20, est tombé de manière emblématique, améliorant le différentiel de votes cumulés de ce match à 23.

Un coup de coude inversé sans regard peut vous mener loin, mais «Pantera» et «The Korean Zombia» ont une grande tâche devant eux. Jones contre Gustafsson 1 n’a pas obtenu de tête de série n ° 4 et une place dans le Sweet 16 uniquement grâce à la valeur du nom, et le coude tournant de Jones au quatrième tour est une arme secrète à part entière. La course miracle peut-elle être aussi immortelle que son participant de renom?

Jon Jones contre Alexander Gustafsson I

Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung

Match 4: Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 21) contre Frankie Edgar contre. Gris Maynard 2 (# 5)

Le statut de culte culte n’était pas suffisant pour maintenir Jorge Santiago n ° 44 contre Kazuo Misaki 2 à flot contre un combat de titre de poids moyen de tous les temps, envoyant Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum au deuxième tour avec 79% des Vote maniaque. Bien que la violence brute de Gilbert Melendez, tête de série no 12, contre Diego Sanchez, ait un peu mieux résisté, elle a tout de même chuté de 20 points.

Frankie Edgar et Gray Maynard ont commencé l’un de leurs deux tournois en maîtrisant les pantalons de fantaisie aux prises entre Clay Guida et Karo Parisyan, classé au 60e rang, en tenant ce dernier à un maigre 38 votes sur presque 250. Les huitièmes de finale ont vu N ° 28, tête de série Nick Diaz contre Paul Daley, matraque son chemin vers un bloc de vote respectable, mais reste bien en deçà de la guerre du Nouvel An.

Ici, nous avons un cinquième tour terriblement brutal contre un premier tour terriblement brutal, chacun soutenu par quatre tours supplémentaires de va-et-vient. Nous avons des renversements, des démontages, des drames à enjeux élevés et une défiguration faciale à épargner de ces deux-là. Des toughies comme celui-ci sont la raison pour laquelle je vous ai laissé la prise de décision réelle.

Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum

Frankie Edgar contre Gray Maynard II

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.