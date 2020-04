Mars MMAdness: Jour 15, The Sweet 16!

Pas de tromperie ici, juste une violence plus classique alors que Sweet 16 de Mania’s March MMAdness ‘Sweet gronde sur …

Résultats du jour 14:

Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) bat Yair Rodriguez contre Chan Sung Jung (# 52) avec 60 pour cent des votes Maniac

Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 (# 5) bat Israël Adesanya contre Kelvin Gastelum (# 21) avec 51 pour cent des votes Maniac

Le combat ultime pour le titre des poids lourds légers met fin à notre plus faible tête de série encore debout, tandis que la suite supérieure de Frankie Edgar et Gray Maynard élimine le «combat de l’année» de 2019 par seulement sept voix.

Match 5: Forrest Griffin contre. Stephan Bonnar 1 (# 2) contre Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 (# 15)

Photo de Dylan Buell / .

Une marge de 200 voix a permis à Forrest Griffin et à Stephan Bonnar de se rencontrer pour la première fois devant Junior dos Santos, tête de série n ° 63, contre Stipe Miocic 1, opposant Dustin Poirier, également éreintant, au 31e rang, Dustin Poirier à Justin Gaethje. Bien que les meurtriers légers aient mieux combattu, le poids de l’histoire a prouvé plus qu’ils ne pouvaient supporter.

Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 a dû renoncer à une paire de combats de titre légendaires pour arriver aussi loin, à commencer par le finaliste du «Fight of the Year» n ° 50 de Dustin Poirier contre Max Holloway 2 en 2019. guerre qui a été n ° 18 tête de série Eddie Alvarez contre Michael Chandler 1, qui s’est battu à quatre voix dans l’une des courses les plus serrées de la ronde des 32.

Entre son incroyable héritage et les sensations viscérales qu’il offrait, Griffin vs Bonnar I mérite incontestablement sa haute graine. Whittaker vs Romero 2 est une bête à part entière, cependant, bénéficiant de renversements et de changements d’élan fous qui en font un challenger digne. C’est dommage de voir l’un de ces deux aller, mais c’est juste la nature de ce jeu.

Match 6: Zhang Weili contre. Joanna Jedrzejczyk (# 10) vs Mark Hunt contre Bigfoot Silva 1 (# 7)

Photo de Chris Unger / Zuffa LLC

Substitution tardive par la demande populaire, l’actuel favori de «Fight of the Year» de 2020 a donné à Georges St-Pierre, tête de série no 55 contre B.J. Penn 1, un coup de fouet complet pour annoncer son arrivée dans la tranche. Malgré une place immortelle dans le package d’introduction de l’UFC et l’approbation de Dana White lui-même, Matt Hughes, classé n ° 23 contre Frank Trigg 2, n’a guère mieux réussi, battu 3: 1.

La violence prolongée a battu la violence compressée dans Mark Hunt contre Bigfoot Silva 1 au premier tour avec Andrei Arlovski, numéro 58, contre Travis Browne, ce qui a entraîné une victoire confortable de 72% / 28%. Pendant ce temps, Frankie Edgar, classé n ° 26 contre Gray Maynard 3, a largement tenu tête aux grands garçons, mais a tout de même échoué par 35 voix.

C’est assez agréable de ces deux combats pour prouver que les divisions les plus petites et les plus grandes de l’UFC peuvent produire des restes tout aussi étonnants. Ce sont deux véritables bangers, le premier plus technique et le second plus volatil. Jugez-les par leur taille, non.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.