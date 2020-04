Mars MMAdness: Jour 18, The Elite Eight!

Le week-end touche à sa fin, tout comme le MMAdness de mars, mais cela ne signifie pas que les choses ne peuvent pas encore se réchauffer.

Résultats du jour 17:

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) bat Robbie Lawler contre Carlos Condit (# 9) avec 86 pour cent des votes Maniac

Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 (# 5) bat Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 (# 4) avec 53 pour cent des votes Maniac

Une autre victoire écrasante pour Lawler contre MacDonald 1 et un bouleversement mineur pour Edgar contre Maynard 2 constituent la moitié de notre Final Four.

Match 3: Forrest Griffin contre. Stephan Bonnar 1 (# 2) contre Zhang Weili contre. Joanna Jedrzejczyk (#dix)

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar a répondu à ses attentes élevées avec une victoire de 200 voix sur Junior dos Santos, tête de série n ° 63, contre Stipe Miocic 1, puis a écarté un défi de taille d’un autre slugfest absolu dans Dustin, classé n ° 31. Poirier contre Justin Gaethje. Même l’un des plus grands combats de titres de poids moyen de tous les temps n’a pas pu arrêter son roulement alors que le numéro 15 Robert Whittaker contre Yoel Romero 2 est tombé dans le Sweet 16.

Pendant ce temps, une marge de 154 voix a emporté Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk devant Georges St-Pierre, classé au 55e rang, contre BJ Penn 1 au premier tour, établissant une autre victoire à trois chiffres contre Matt Hughes, tête de série no 23, contre Frank Trigg 2 sa prochaine sortie. Un effort titanesque de Mark Hunt n ° 7 contre Bigfoot Silva 1 titanesque est parvenu à 25 voix, mais n’a toujours pas réussi à arrêter le seul représentant de la WMMA.

Grit, abandon téméraire, la puissance de la nostalgie et une place inextricable dans l’histoire de l’UFC d’un côté. Technique, compétitivité, horrible déformation faciale (voir) et récence de l’autre. Les deux sont des slugfests uniques en leur genre avec leurs propres charmes uniques, mais l’un d’eux doit partir.

Match 4: Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3) contre Leonard Garcia contre Chan Sung Jung 1 (# 27)

Alors que Robbie Lawler, tête de série n ° 1 contre Rory MacDonald 2, a été le patron des maulings unilatéraux de ce tournoi, Shogun Rua contre Dan Henderson 1 a également été intouchable dans ses victoires contre Tony Ferguson, n ° 62, contre Lando Vannata et Wanderlei Silva, classé n ° 30 contre Brian Stann, a obtenu à chaque fois plus de 80% des voix. Ensuite, Eddie Alvarez, classé au 19e rang contre Justin Gaethje, n’a réussi à ramener cela qu’à 66%, expédiant la tête de série n ° 3 dans l’Elite Eight avec une tête de vapeur.

En battant confortablement Tony Ferguson, n ° 38, contre Edson Barboza, Leonard Garcia et Chan Sung Jung 1 se sont opposés au plus grand retour au combat de l’histoire du MMA, Anderson Silva, n ° 6, contre Chael Sonnen 1. World Extreme Cagefighting (WEC) ) l’emporte sur l’Ultimate Fighting Championship (UFC) avec un 56% / 44% de mordant à ongles, puis fait de même pour mettre fin à Cheick Kongo, tête de série n ° 43 vs Pat Barry, et devenir la seule graine classée à moins de 10 pour atteindre le Elite Eight.

Le mépris insouciant pour le bien-être personnel nous a donné deux bagarres vraiment incroyables. Entre les oscillations de l’élan, les quasi-arrivées et les héroïques tardifs de Shogun font de la graine n ° 3 un adversaire puissant, mais la persévérance inébranlable face à une punition écrasante est la carte de visite de Leonard Garcia et Chan Sung Jung. Voyons voir s’ils peuvent le faire fonctionner à nouveau.

De plus, pour réitérer, passer le mot, partager socialement … faites la campagne de base / virale “Get Out The Vote” nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés passent au tour suivant. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.