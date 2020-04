Mars MMAdness: Jour 21 – Les deux derniers!

Ce fut une belle balade, mais le moment est venu de dire au revoir à March MMAdness. Pas, bien sûr, sans deux derniers combats pour discuter.

Résultats du jour 20:

Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3) bat Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 (# 2) avec 63 pour cent des votes Maniac.

En fin de compte, cela revient à une guerre à cinq tours contre une guerre à cinq tours.

Finales: Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 (# 1) contre Dan Henderson contre Shogun Rua 1 (# 3)

CONTRE.

Robbie Lawler contre Rory MacDonald 2 reste incontesté dans sa course de support. Après avoir tenu ses quatre premiers adversaires à moins de 40 voix chacun, il a affronté son compatriote à cinq tours # 5 Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 dans le Final Four, qui a réussi à accumuler 63 voix pour un relativement impressionnant 76% / 24% défaite. Quelque chose d’une victoire morale, je suppose.

Dan Henderson contre Shogun Rua a été pareillement imparable, n’ayant jamais reçu moins de 60% des voix. Son challenger le plus fort à ce jour, Forrest Griffin # 2 contre Stephan Bonnar 1, n’a pas réussi à battre les trois chiffres lors de sa défaite dans le Final Four, mettant en place un véritable choc des titans lors de ces finales.

10 rondes des meilleurs sports de combat d’action dans leur ensemble ont jamais vu. Le genre de drame qui mérite des adaptations hollywoodiennes à gros budget. La peau humaine se déforme d’une manière vraiment inconfortable. Ce sont les meilleurs des meilleurs, mais c’est à vous de déterminer le meilleur du meilleur des meilleurs.

Sondage

Qui remporte la finale MMAdness de mars?























0%

Robbie Lawler contre Rory MacDonald II

(0 votes)













0%

Dan Henderson contre Shogun Rua I

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Match pour la médaille de bronze: Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 (# 5) contre Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 (# 2)

Photo de Donald Miralle / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

CONTRE.

Frankie Edgar contre Gray Maynard 2 s’est frayé un chemin vers le Final Four par la peau de ses dents, battant les meilleurs prétendants # 21 Israel Adesanya contre Kelvin Gastelum et # 2 Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1 par un total de 25 voix. La magie n’était pas là contre Robbie Lawler n ° 1 contre Rory MacDonald 2, car elle a rejoint plusieurs autres prétendants dans une défaite unilatérale.

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar 1 est entré dans le Final Four sur une note difficile, après avoir échappé de peu à une offre contrariée de # 10 Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk dans l’Elite Eight. Malgré ses références, il n’a pas pu reprendre les rênes, tombant à # 3 Dan Henderson contre Shogun Rua 1.

Edgar et Maynard ont le premier tour pour les âges, plus de quasi-finitions et plus de technique de leur côté. Griffin et Bonnar ont une folie plus cohérente et une place incontestable dans l’histoire de la promotion. Quelle bagarre effrontée mérite le bronze?

Sondage

Qui gagne le match pour la médaille de bronze?























0%

Frankie Edgar contre Gray Maynard II

(0 votes)













0%

Forrest Griffin contre Stephan Bonnar I

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Pour réitérer: faites passer le mot, partagez socialement … faites la campagne de base / virale «Sortez le vote» nécessaire pour vous assurer que vos combats préférés repartent avec les honneurs appropriés. Se plaindre dans la section des commentaires sur l’ensemencement et ainsi de suite n’aura pas d’impact sur les résultats et vous fera juste ressembler à une bite peu appréciable.

Demain à la même heure, Maniacs. Une dernière fois.

Assurez-vous également de consulter nos archives de mars MMAdness – qui incluent l’intégralité du support – pour rattraper le tournoi à droite ici.