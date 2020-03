Martin Lewandowski sur l’annulation des événements KSW, des mois «difficiles» pour les promoteurs

Le KSW de Martin Lewandowski a été parmi les premières promotions européennes à annoncer des événements annulés à la lumière de la pandémie de coronavirus et le promoteur polonais estime que la situation mondiale pourrait produire l’une des périodes les plus difficiles pour les promoteurs en raison de l’incertitude qui l’accompagne.

Lewandowski a intégré KSW dans l’une des plus grandes promotions MMA au monde et a admis qu’il avait été contraint d’annuler KSW 53, qui devait avoir lieu ce week-end, ainsi que KSW 54 qui devait avoir lieu fin mai.

En tant que plate-forme jouée par de nombreux combattants à travers l’Europe et au-delà, Lewandowski a souligné que l’introduction de différentes nationalités en Pologne pendant la propagation du coronavirus était l’une des principales raisons pour lesquelles la promotion avait décidé d’annuler deux spectacles. Il espère qu’un spectacle que la promotion a réservé pour le mois de mai pourra continuer.

“Ce fut un mois très nerveux”, a déclaré Lewandowski au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Nous avons regardé les nouvelles et essayé de trouver quelque chose pour avoir un plan B au cas où nous devions annuler. Malheureusement, nous avons été obligés de le faire en raison de la situation en Pologne. Tout le monde, en ce moment, n’est pas isolé et tous les événements massifs ont été annulés. Nous pensions que nous avions une option alternative.

«Par exemple, l’événement massif serait annulé, donc nous pourrions faire l’événement sans le public. Mais ensuite, d’autres circonstances étaient connues, comme dans d’autres pays, le coronavirus devenait très fort, nous ne pouvions donc pas mélanger des combattants de différents pays. Tous nos événements principaux étaient un mélange de [nationalities], il était donc inutile de le faire. C’était inutile, c’était trop risqué en termes de rapprochement même des combattants et des équipes. Nous avons décidé d’annuler KSW 53, KSW 54 est déjà annulé et nous attendons de voir si l’émission de mai aura lieu ou si nous devrons l’annuler ou la reporter. Nous verrons, je regarde les informations deux ou trois fois par jour et j’essaie de savoir quoi faire ensuite. “

L’un des principaux problèmes avec lesquels Lewandowski se débat est de ne pas savoir quand la période d’isolement prendra fin. Il pense que le véritable impact de la pandémie dépend de la durée de la mise en quarantaine de la Pologne et d’autres pays.

“Je ne peux même pas le dire pour le moment, car cela dépend du temps que nous devons nous isoler de faire les affaires”, a déclaré Lewandowski.

“Si cela va durer un mois ou deux, cela n’aura pas un impact énorme, mais si cela va durer six mois ou un an, bien sûr, vous devez changer votre modèle d’entreprise, ou vous devez trouver un domaine différent pour recueillir des revenus. C’est un bon exercice pour le cerveau de trouver un chemin avec autant d’obstacles. Je ne dis pas que je suis heureux à cause de cela, mais je dis que c’est un peu difficile.

“Pour le moment, il n’y a pas d’impact énorme à part la douleur, être triste parce que vous payez les factures pour rien et les combattants décevants. Nous avons dû l’annuler, nous avons dû le reporter, donc les personnes impliquées doivent attendre la suite et je ne peux pas leur dire parce que c’est la Pologne, c’est comme deux semaines d’isolement et de quarantaine, donc cela pourrait être plus long que cela. Nous devons trouver différentes options, mais il est difficile de savoir à quoi ressemblera le monde dans quelques semaines. »

Au cours de ses seize années passées au MMA, Lewandowski estime que le coronavirus est le défi le plus important de sa carrière.

“Je suis dans le secteur depuis seize ans déjà, donc je pense que c’est le plus difficile car peu de choses dépendent de nous. Habituellement, lorsque vous rencontrez des problèmes en tant que promoteur, c’est quelque chose que je peux gérer, pour le meilleur ou pour le pire, c’était entre mes mains. Avec cela, vous ne pouvez pas contrôler ce virus », a-t-il expliqué.

«Je veux dire, bien sûr que vous pouvez à cause de ce que fait le gouvernement, mais vous dépendez toujours de la situation mondiale et de la façon dont le virus va se développer ou doubler, ou comment l’économie mondiale [reacts]. Nous vivons dans un monde où tout est connecté, donc le problème en Chine affectera désormais tous les pays du monde. L’isolement du Royaume-Uni, il y a tellement d’entreprises liées, c’est pourquoi je dis que ce sera un nouveau monde. Les gens en sortiront un peu plus forts et avec un point de vue différent. Nous changerons mieux nos habitudes. »

Découvrez la dernière apparition de Martin Lewandowski sur Eurobash. Il commence à 14h00.