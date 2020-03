Marvin Vettori détaille l’annulation d’un combat fou, voulait envoyer un «message de résilience» à l’Italie au milieu d’une épidémie de coronavirus

Même après avoir enregistré 22 heures dans un avion entre les États-Unis et l’Angleterre, Marvin Vettori était prêt à virer de bord sur des milles de vol plus fréquents si cela signifiait qu’il pouvait se battre.

Le poids moyen de 26 ans était l’un des nombreux combattants laissés pour compte par la pandémie de coronavirus. Prévu pour combattre Marvin Vettori à l’UFC Londres, Vettori a découvert à la dernière minute que la promotion se bousculait pour sauver la carte en la déplaçant aux États-Unis.

“Je viens de m’envoler pour Londres vendredi”, a expliqué Vettori dans une interview à MMA Fighting. «Je voulais sortir un peu tôt pour m’acclimater et tout avec le changement d’heure et tout ça. Je suis sorti, je me suis entraîné et la situation était déjà un peu bizarre. Londres était bien et moins alarmante que partout ailleurs, du moins pour le gouvernement et tout ça. j’ai pensé [the fight] devrait se produire.

“Je suis parti en avion, je me suis entraîné, je me suis endormi et à 3 heures du matin, ma nutritionniste me réveille et me dit:”[President Donald] Trump vient de mettre en place une interdiction de voyage et [UFC President] Dana [White] a publié une vidéo disant que l’UFC London est transféré aux États-Unis, “donc le combat est essentiellement ici.”

Après avoir entendu la déclaration de White, Vettori a sauté dans un avion à destination des États-Unis. Il a dû se passer d’un de ses entraîneurs, qui n’a pas été autorisé à entrer dans le pays en raison d’un récent voyage en Italie, l’un des pays les plus durement touchés par l’épidémie de COVID-19.

“En 48 heures, j’ai passé 22 heures dans un avion de merde”, a-t-il déclaré. “Je suis revenu, et je suis évidemment un peu confus. Je suis comme la seule chose que je peux contrôler, c’est que je dois rester prêt. Je dois faire tout ce qui est à mon horaire. Je dois m’entraîner et m’assurer que s’il y a une opportunité, je vais sortir et f * cking casser ça. “

Une fois qu’il a atterri, Vettori a repris l’entraînement en anticipant que son combat allait bientôt trouver un nouvel emplacement. Malheureusement, un jour plus tard, il a eu encore plus de mauvaises nouvelles.

“Je me réveille le matin, je vais m’entraîner”, a-t-il expliqué. “Ensuite, je vois que tous ces gars-là sont un groupe de pleurnichards comme Tyron Woodley refusant les combats -” Oh, je veux me battre “- mais il refuse les combats partout. Leon Edwards – «Oh, j’ai ceci, j’ai ça, je ne peux pas y aller.» Tout un tas de ça. Je vois l’UFC essayer de reconstituer la carte, essayer de chercher des combats. J’espérais. J’espérais que cela arriverait, mais il y avait un niveau élevé d’incertitude. Je sors de ma séance du matin, et je vois les nouvelles où le combat est arrêté et ça ne va pas se produire; tous les événements sont décalés. »

Pour aggraver les choses, Vettori a vu que quelques-uns des combattants initialement prévus pour participer à l’UFC Londres ont été transférés à Cage Warriors 113, initialement prévu pour Londres, mais déplacé plus tard à huis clos dans la ville voisine de Manchester.

L’un des combattants inclus dans le mouvement était Darren Stewart, que Vettori s’attendait à rencontrer à Londres. Après avoir entendu que Stewart se battait toujours, Vettori a immédiatement demandé s’il pouvait voler à travers le monde pour la troisième fois en quelques jours juste pour avoir l’opportunité de se battre.

“Je me dis:” Envole-moi! ” Je vais me battre avec lui », a déclaré Vettori. «Je leur ai demandé de me ramener. Je vais combattre ce gars. Je ferai du poids. Pire scénario, ils me bloquent et je rentre en Italie. Je ne crains pas de ne pas pouvoir revenir. D’une manière ou d’une autre, cela se produit, mais ils se disent: «À ce stade, ce n’est pas possible.» Donc, ça a été tout un gâchis.

«Tout s’est passé si vite. C’est une de ces choses, nous ne le savions pas. Le combat a été annulé et l’UFC n’a pas lieu. Qui le f * ck pourrait prédire que l’UFC déplacerait deux combats de l’UFC à Cage Warriors?

Le combat annulé était déjà assez mauvais. Mais avec la pandémie de coronavirus en cours mettant en doute les futures cartes, Vettori est encore plus bouleversé, car maintenant il fait face à un véritable inconnu dans sa carrière.

Après avoir remporté deux victoires consécutives à la suite d’une perte de décision au ras du sol contre le champion en titre des poids moyens, Israël Adesanya, Vettori était impatient de créer un nouvel élan afin qu’il puisse, espérons-le, retourner à un autre combat contre “The Last Stylebender”.

Maintenant, il s’entraîne et s’entraîne sans savoir quand il se battra à nouveau.

“C’est frustrant”, a déclaré Vettori. «J’ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ce combat se produise. J’étais super prêt. Ça m’énerve. Je regardais le combat pour le titre de bullsh * t dans ma division et je regardais ces deux-là s’affronter. C’est décevant.

«J’ai déjà battu [Israel Adesanya] mais pour avoir une autre chance d’affronter ce gars, je dois me battre et ils ne me laissent pas pour une raison quelconque. Je veux avoir l’occasion de passer par ces gars. Mais ils ne me laissent pas me battre. “

En plus de ne pas pouvoir faire avancer sa carrière, Vettori espérait également envoyer un message d’inspiration dans son Italie natale, où le coronavirus a fait plus de 4000 morts depuis le début de l’épidémie.

“C’est vraiment frustrant,” dit Vettori. “Tout le monde m’envoyait un message d’Italie -” la seule bonne chose est de vous regarder combattre “- et cela aurait été formidable d’envoyer un message de résilience et de lever la main pour tous les Italiens dans la lutte. Mais cela ne s’est pas produit. “

Maintenant que la réalité est là: il ne se bat pas ce week-end, Vettori est impatient de se remettre au travail dès que l’UFC recommencera à planifier les cartes. Il ne sait pas qui il combattra, ni quand cela se produira, mais Vettori reste prêt, espérant recevoir de très bonnes nouvelles de l’UFC dans un avenir très proche.

“Je pourrais facilement le laisser partir complètement et me laisser décrocher et être comme n’importe quoi”, a déclaré Vettori. «Je suis le meilleur au monde dans ce que je fais. Je resterai prêt à partir. Je vais juste rester prêt comme si je me battais. Je suis un sauvage hétéro. Je ne me soucie pas de l’incertitude ou de tout cela. J’ai demandé ce matin de m’envoler, je vais encore me battre. Je vais faire du poids, je vais encore me battre, et l’UFC m’a dit à ce stade que ce n’était pas possible.

«Je vais rester prêt. Mieux vaut rester prêt pour quelque chose qui ne se produit pas que de ne pas être prêt pour une occasion que vous pourriez avoir. “