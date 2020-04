Marvin Vettori, Nicolas Dalby, d’autres compensés pour l’UFC Londres

Il semble que les combattants de la carte UFC de Londres aient été pris en charge financièrement après la fin de l’événement en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Marvin Vettori, Nicolas Dalby et d’autres combattants sur la carte qui ont eu leurs combats retirés lorsque l’UFC sur ESPN + 29 a été abandonné en mars ont pris les médias sociaux pour remercier l’UFC de les avoir triés.

Le résident californien Vettori devait affronter Darren Stewart sur la carte et était prêt à participer avant qu’une interdiction de voyager ne mette un terme à ses projets.

Dans une tournure des événements unique, Stewart a été reloué sur la carte Cage Warriors 113 contre Bartosz Fabinski, qui avait également perdu son adversaire d’origine de l’UFC à Londres en raison de restrictions de voyage.

Aujourd’hui, 10 jours plus tard, Vettori a déclaré que l’UFC avait pris soin de lui et avait publié à ce sujet sur Twitter:

“Merci à @ufc d’avoir pris soin de moi pour la situation de la carte de Londres, je suis à fond depuis le premier jour et c’est bien de voir que même dans des moments difficiles comme ceux-ci, le travail que je fais est reconnu. Toujours prêt à travailler. Merci @ufc @danawhite @ Mickmaynard2 ”

Vettori (14-3-1 MMA, 4-2-1 UFC) vient de remporter deux victoires consécutives pour la première fois de sa carrière à l’UFC avec des victoires sur Cezar Ferreira et Andrew Sanchez. Le pays natal de l’Italie a subi un coup dur pendant la pandémie, mais Vettori a rapporté la semaine dernière que sa famille était en sécurité et en bonne santé pendant son propre verrouillage.

Dalby a eu son combat co-principal avec Danny Roberts complètement retiré de la carte. Il a fait un retour triomphal dans l’octogone en septembre dernier dans son pays d’origine, le Danemark, avec une victoire sur Alex Oliveira par décision unanime, lui donnant quatre victoires consécutives.

«En tant que combattant ET fournisseur de père et de famille, je voudrais prendre un moment pour remercier @seanshelby, @danawhite et @ufc d’avoir intensifié et pris soin de nous combattants de l’événement #UFCLondon annulé! Ces temps nous touchent tous énormément, même l’UFC. Je vous félicite donc vraiment de nous avoir aidés à traverser cette période difficile afin que nous puissions prendre soin de nos familles et rester prêts à combattre le plus tôt possible et à nouveau à livrer des combats passionnants pour les fans, dans la meilleure promotion de combat au monde 🙏 🏼❤️💪🏼

#Merci | #GoodKarma | #StaySafe ”

De plus en plus de combattants ont exprimé leur gratitude envers l’UFC pendant qu’ils traversent ces moments difficiles.

.