Marvin Vettori pense qu’Israël Adesanya a montré ses «vraies couleurs» au combat avec Yoel Romero

Marvin Vettori veut le faire revenir dans l’Octogone avec Israel Adesanya. Jusque-là, le cogneur de poids moyen veut que les fans se rendent compte que Adesanya n’est pas aussi grand qu’ils le pensent.

Vettori a combattu «The Last Stylebender» en 2018. Il a perdu le combat par décision partagée, mais pense qu’il avait le dessus dans le concours serré.

“Les gens peuvent dire tout ce qu’ils veulent à propos de mon combat”, a déclaré Vettori à MMA Junkie. «J’ai mes opinions. Il a ses opinions. Les gens ont leurs opinions,… mais celui qui a gagné ce combat, et les juges – un m’a donné, deux lui ont donné – qui, même lui, est-il content de ce qui s’est passé dans ce combat? Est-il vraiment descendu comme il était censé descendre? Quelqu’un est-il vraiment sorti en tête, comme dire: «J’ai battu l’autre gars»?

“Si quoi que ce soit, il est sorti plus battu que moi de ce combat.”

En tant qu’ancien adversaire du champion des poids moyens, Vettori est peu susceptible de louer Adesanya. Cependant, il a également critiqué Yoel Romero pour la lutte pour le titre terne à l’UFC 248.

“J’ai été déçu des deux côtés”, a déclaré Vettori. «Je pense que la faute était des deux côtés. En fait, je pensais que Romero avait gagné le combat, mais c’était très serré, et je sais que ces gars de la Nouvelle-Zélande sont imbattables dans les décisions. S’ils prennent des décisions, ils sont imbattables. Ce que je dis c’est, troisième combat pour le titre, 42 ans, vous connaissez la situation, et la stratégie était bonne, mais ensuite quatrième et cinquième, à partir du troisième, vous devez en parler un peu plus. “

Le poids moyen pense que nous avons vu les vraies couleurs du champion des poids moyens et que Adesanya continuera de jouer prudemment.

«De Adesanya, je vois juste un gars effrayé, honnêtement – comme, il ne voulait pas prendre de risques, et je vais vous dire pourquoi: parce que Romero était très bon de ne pas réagir à ses feintes et d’être très imprévisible , ce qu’il est toujours, mais encore plus, et faire tout ça bizarre (explétif), donc Adesanya n’aurait pas beaucoup de choses à construire, »a déclaré Marvin Vettori. “Même si on dirait qu’il est un attaquant et qu’il fait tout ça bizarre (explétif), il joue souvent en sécurité, et les gens tombent pour ça (explétif). Mais je l’ai vu.

“Quand il doit prendre des risques là-bas, parce que Romero était bon pour ne pas réagir et tout ça, il a peur d’aller se battre. Il a été frappé plusieurs fois, et il a juste agi comme une chienne tout le temps, et cela m’a montré ses vraies couleurs. Cela m’a montré que s’il fallait prendre des risques, il ne les prendrait pas. Il va rester vraiment en sécurité. Il sait qu’il ne va pas finir et il sait qu’il ne sera pas battu par décision. »

Le dernier Stylebender devrait affronter le précédent adversaire de Romero, Paulo Costa lors de son prochain concours. Pendant ce temps, Marvin Vettori a réalisé deux victoires consécutives depuis sa défaite contre Adesanya. Il devait combattre Darren Stewart le week-end dernier à l’UFC sur ESPN + 29, avant que la carte ne soit annulée à cause de la pandémie de coronavirus en cours.

Qui sait quand le monde du MMA reviendra à la normale, mais Vettori est certain qu’une revanche d’Adesanya est à l’horizon.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/03/2020.