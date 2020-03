Marvin Vettori promet de rester prêt en cas de pandémie, les yeux tournés vers «Shoeface»

Marvin Vettori peut à peine cacher sa frustration quand il pense aux événements qui ont conduit à l’annulation de l’UFC sur ESPN + 29. «Le rêve italien» était impatient de monter dans la cage et était absolument dévasté lorsque cette opportunité lui a été retirée.

«Je me disais:« Envole-moi, envole-moi, peu importe », a déclaré Vettori au MMA Junkie. “Mais j’espère toujours que je me bats bientôt, mec.

«(Explétif), mec, cette chose retarde vraiment ma mission pour atteindre le sommet. Cela me fait chier. “

Vettori devait affronter Darren Stewart le week-end dernier à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres, une carte qui a finalement été abandonnée en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus en cours. Stewart a été reloué chez Cage Warriors 113 dans un accord de partage de talents rarement vu entre les deux promotions. Cependant, Vettori, un ressortissant italien actuellement basé en Californie, n’avait pas ce luxe en raison de l’interdiction de voyager qui aurait rendu son retour aux États-Unis difficile, voire impossible.

“Ils m’ont réveillé à 3h30 du matin”, se souvient Vettori. “Ils étaient comme,” Le combat est terminé, nous devons revenir en arrière “, et tout le monde paniquait.”

Maintenant, Vettori fait face à des défis d’un type différent. Avec la Californie dans un gouvernement ordonné le verrouillage, il ne sait pas exactement comment il va s’entraîner. Mais il insiste sur le fait que «comment» est la bonne question, pas «si».

“Même pendant mes jours de repos, je m’entraîne deux fois par jour”, a déclaré Vettori. «J’adore m’entraîner. Rester prêt pour moi n’est pas un gros problème. Je suis un sauvage direct. Plus je fais ça, plus je l’embrasse tout le long, et je vais juste rester prêt. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vais être prêt à tout. Je vais m’en assurer. Je vais être prêt. C’est frustrant. Le tout est frustrant.

“Je vais essayer, c’est sûr. Je ne sais pas si c’est légal. Je vais essayer de me cacher et de faire quelque chose. “

La patrie italienne de Vettori est actuellement enlisée dans la pandémie, servant pour l’instant d’épicentre mondial de la crise, alors que la Chine fait état d’une amélioration de la situation dans la région. Heureusement, dit-il, sa famille est en sécurité jusqu’à présent et reste en bonne santé pendant son propre verrouillage obligatoire.

Cette connaissance laisse Vettori (14-3-1 MMA, 4-2-1 UFC) libre de continuer à poursuivre son rêve, même s’il est temporairement suspendu. Lorsque les opérations de l’UFC reprennent, il a également une idée de réservation. Le cogneur de 26 ans aimerait venger ses défaites à l’UFC, et bien qu’il sache qu’un combat avec le champion actuel Israel Adesanya n’est pas dans les cartes, il pense qu’un deuxième combat avec l’artiste brésilien Antonio Carlos Junior (10-4 MMA) , 7-4 UFC) pourrait avoir un certain sens.

“Je veux le match revanche avec tous les gars que j’ai perdus au début de l’UFC”, a déclaré Vettori. «J’adorerais aussi me battre avec Antonio Carlos Junior. Même s’il vient de pertes, il est toujours plus haut que moi dans le classement, donc j’aimerais ce combat. »

Bien sûr, en ce moment, tout le calendrier de l’UFC est à la merci du coronavirus, donc Vettori ne sait pas vraiment à quoi s’attendre ensuite. Mais il dit qu’il va rester prêt alors quand l’UFC sera prêt à redémarrer, il sera heureux de répondre au téléphone.

“Je veux me battre dès que cette chose ira mieux et ils commenceront à organiser des événements”, a déclaré Vettori. «Je veux me battre. Je vais rester prêt. “

