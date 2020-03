Marvin Vettori souffle Ariel Helwani et appelle à un futur combat avec Darren Till

Image via @MarvinVettori sur Instagram

Le poids moyen de l’UFC, Marvin Vettori, n’est pas seulement un concurrent légitime dans sa division, il est également l’un des combattants les plus francs de l’alignement de l’UFC.

Le mastodonte italien n’est pas une recrue quand il s’agit d’avoir des bœufs sur le Web, car il utilise Internet pour appeler des combattants via ses comptes de médias sociaux, de temps en temps. Il l’a fait avec Eric Spicely, puis avec Andrew Sanchez et plus récemment avec l’ancien prétendant au titre des poids mi-moyens de l’UFC Darren Till.

“The Italian Dream” a déjà un combat prévu le 21 mars contre Darren Stewart, mais cela ne l’empêche pas de planifier son prochain combat.

Je pense qu’il est encore saoul mais de toute façon @ darrentill2 putain faisons-le après avoir gagné le 21 mars !! https://t.co/aMCaaBYrTM

– Marvin Vettori (@MarvinVettori) 23 janvier 2020

«J’ai appelé Darren Till à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas personnel, je pense que c’est un gars sympa “, a déclaré le poids moyen italien à BJPenn.com.” Mais ce que nous voyons, c’est juste un gadget. C’est un combattant surfait. De plus, après avoir gagné contre mon coéquipier Kelvin Gastelum, avec seulement un combat sous la limite de 185 livres, il a décroché le top 5 des poids moyens, donc le rappeler était la bonne chose à faire. Je suis sûr que je peux le battre. “

Les combattants ne sont cependant pas les seuls à figurer sur la liste noire de Marvin Vettori. En octobre dernier, il a débarqué sur l’une des personnalités médiatiques les plus connues du MMA et sur le journaliste d’ESPN, Ariel Helwani.

Vettori était furieux parce qu’il n’était pas invité à l’émission de Helwani, mais ce dernier a affirmé que «quelqu’un avait empêché que cela se produise».

En fait, j’aurais volontiers été avec vous cette semaine, mais quelqu’un a bloqué cela, mio ​​amico. Donc, votre colère est déplacée. Vous êtes les bienvenus chaque fois que vous êtes libre de le faire. Félicitations pour la grande performance.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 14 octobre 2019

«Je ne sais pas non plus à qui ni à quoi il faisait référence. Tout ce que je sais, c’est que je méritais plusieurs fois de participer à cette émission, mais il ne l’a jamais demandé », a déclaré le natif de Mezzocorona. “Je n’aime pas son personnage. En tant que journaliste, il doit être impartial mais il ne l’est pas, il est très partisan lors de ses interviews. Il veut toujours être le gars intelligent dans la pièce pour faire ressortir le pire des combattants juste pour la gloire. Vous pouvez dire quel genre de personne il regarde au moment où il a été renvoyé. Il a commencé à s’excuser, rétractant ses propres mots. Je ne respecte tout simplement pas cela. Il a eu de nombreuses occasions de m’appeler pour son émission et il ne l’a pas fait. Mais ça va. Il y aura un moment dans un proche avenir où personne ne pourra se passer de parler de moi. »

Marvin Vettori affronte Darren Stewart le 21 mars à Londres dans la carte principale de l’UFC sur ESPN + 29.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.