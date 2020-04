Marvin Vettori vs. Karl Roberson ajouté à UFC Fight Night: Smith vs Teixeira

Marvin Vettori

Un match de poids moyen a été ajouté à UFC Fight Night: Smith contre Teixeira. Marvin Vettori affrontera Karl Roberson.

Le match a été révélé par MMA Fighting la nuit de Lundi.

Oggi ho décision du parlare de chi mi segue di come sto vivre cette période, avec l’intention de l’énergie trasmettere. È tutto molto strano: mon ¨ saut au match en ce moment pas si longtemps pour une éventuelle date future, sono lontano da casa e di questa situazione si capisce sempre meno. Non mi voglio adagiare, se non spingo il fisico e la mente fuori da quella che è la mia zona di comfort non sono soddisfatto, quindi anche senza match mi soon have combattere. Famiglia e amici sono en Italie, je suis la situation maintenant pour chaque fois et pour la prochaine étape des nouvelles concernant noi italiani mon départ est sangue alla testa. Le tutto converge dans un sentiment qui à l’avenir fera face à l’avenir, à la frustration, que le sentiment d’impuissance est si grand qu’il sème la voglia schiacciare. Neanche notre esprit, à ce moment, j’ai commencé à comprendre ce qui se passait. Il fine di questo sentimento subdolo e criptico è di scoraggiarci o addirittura immobilizzarci, as fossimo davanti ad a wall so tall so tall da non vederne la fine. Lorsque ce processus se poursuit, si innesca e cediamo est distogliessimo nostra attenzione e le nostre forze da tutte quelle cose che invece possiamo fare e controllare. Dans mon cas, j’ai donc ignoré le massimo, il a fait part de sa plainte à la situation, ma situation va être modérée pour que ma terre soit bientôt ad ogni evenienza: ce sera la cause des combats mon soldat va bientôt, il partira pour lui. ‘Italia per qualsiasi sarò bientôt. Il n’est pas facile de préparer votre vari fronti si c’est une vraie raison, mais il vous est difficile d’accepter le fatto di non essere si vous présentez l’événement. Nous ne prévoyons pas l’avenir, mais nous nous sommes préparés au scénario, nous y vivrons. #theitaliandream

Vettori retourne à l’octogone avec une séquence de deux victoires consécutives, avec des victoires contre Andrew Sanchez y Cezar Ferreira. Marvin Il n’a perdu que 4 fois dans sa carrière et tous l’ont été par décision.

Roberson Il grimpe également dans l’octogone avec une séquence de deux victoires. Dans son dernier combat, il a surpris et a terminé Roman Kopylov à qui il a emporté son invaincu dans UFC Moscou. Avant ce combat, il a battu Wellington Turnan par décision partagée sur UFC Sacramento.

UFC Fight Night: Smith vs Teixeira Il se tiendra le 25 avril quelque part dans le monde.

