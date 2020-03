Mason Jones «plus que prêt» pour le combat pour le titre

Pour le concurrent gallois Mason Jones, Cage Warriors 113 représente une opportunité de montrer au monde un aperçu de son potentiel croissant.

Le joueur de 24 ans de Blaenavon, au Pays de Galles, est la dernière perspective talentueuse à sortir de la chaîne de production galloise, et “The Dragon” prévoit de souligner sa réputation grandissante en remportant le titre léger de Cage Warriors vacant vendredi soir.

Jones (8-0) était déjà réservé pour être sur la carte, mais après que son adversaire initialement prévu a été expulsé de la carte, Cage Warriors a mélangé le jeu et a remis à Jones une chance de remporter l’or contre le concurrent nord-irlandais Joe McColgan (6- 2-1). au lieu.

C’était une opportunité pour le titre, a-t-il dit, il savait qu’il arriverait plus tôt que tard, et il a dit qu’il était prêt à en profiter maintenant.

“Je ne peux tout simplement pas expliquer à quel point je suis excité”, a déclaré Jones à MMA Junkie. «En juin, je pensais que j’aurais un combat pour le titre – un combat de plus contre un concurrent de haut niveau et ce serait définitivement le mien. Mais je suis plus que prêt pour ça. “

Jones a été initialement réservé dans un combat sans titre en trois rounds, mais la remontée vers un combat pour le titre en cinq rounds ne lui fait pas peur. Jones a déclaré que son plan était de se battre pour le titre cet été lorsque Cage Warriors devrait organiser un événement dans la capitale galloise, Cardiff, le 13 juin, et il a expliqué qu’il avait utilisé son récent camp de combat pour commencer à se préparer pour cinq tours. se bat pour aller de l’avant.

“Mon conditionnement est le meilleur qu’il ait jamais été”, a-t-il déclaré. «Je me suis quand même préparé pour un combat de cinq rounds, juste pour savoir ce qui a fonctionné avant mon prochain combat à Cardiff, donc je suis prêt. C’est le meilleur que j’ai jamais ressenti, et j’ai hâte d’aller là-bas et de faire une superbe performance devant le plus grand public de ma carrière jusqu’à présent. “

L’ascension de Jones dans les rangs légers l’a vu rapidement émerger comme une menace sérieuse pour le titre de 155 livres. Il a révélé qu’il visait un affrontement avec le nouveau champion couronné, Jai Herbert, mais quand l’homme de Birmingham a été instantanément capturé par l’UFC, Jones a adopté une mentalité de champion et a concentré son attention sur la victoire du titre vacant.

“Je savais que je me battrais contre quelqu’un pour la ceinture en juin – ce n’était pas question”, a-t-il dit. «Tout le monde savait que c’était ma ceinture après le départ de Jai. J’aurais adoré avoir combattu Jai, mais de toute évidence, il est parti. Joe sait qu’il est difficile pour ma ceinture. Ce n’est pas le sien; il est l’opprimé. C’est à moi. Ils vont tous devoir être en forme pour être près de me battre, et je ne vois pas comment il est sérieusement possible que je perde samedi soir. “

Mais la ceinture des Cage Warriors n’est pas le seul titre en vue de Jones. En fin de compte, il veut prouver sa valeur sur la scène européenne avant d’avoir la chance de tester ses compétences contre les meilleurs du monde à l’UFC, où il veut devenir le premier homme du Pays de Galles à remporter un titre UFC.

La montée du Welsh MMA a été l’une des réussites du MMA britannique au cours des dernières années, et Jones espère qu’il rejoindra bientôt ses compatriotes Jack Shore, Brett Johns, John Phillips et Jack Marshman à l’UFC dans le cadre d’un Contingent gallois.

«Lorsque Conor McGregor est arrivé, il a dû littéralement casser la porte du MMA irlandais», a-t-il expliqué. «Il avait remporté deux titres dans Cage Warriors et les gens ne savaient toujours pas vraiment qui il était. Il y avait des gens qui appelaient Dana White pour dire: «Avez-vous vu cet enfant Conor?» Et il ne savait pas qui il était. Après cela, ils ont vu exactement combien il y avait de potentiel pour les combattants irlandais et, après que Michael Bisping a remporté le titre, cela a ouvert encore plus la porte aux combattants britanniques. Ce n’est pas seulement une chose irlandaise, c’est une chose britannique. Ils nous ont tous deux ouvert les portes.

«Le Pays de Galles est juste la prochaine grande chose. Nous avons toujours été des gens qui aiment se battre. Culturellement et historiquement, nous sommes les gens les plus coriaces de la planète. Je pense juste que nous allons le montrer en passant de force en force. J’espère juste obtenir mon nom, et d’ici la fin de l’année, je serai à l’UFC, et je serai dans la course avec Jack, Brett, Marshman et tout le reste, pour voir qui peut être le premier à obtenir un titre UFC. Évidemment, les autres gars ont une longueur d’avance sur moi, mais je pense qu’au moment où j’arrive là-bas et que je commence à assommer et à soumettre des gens, il ne me faudra pas longtemps pour rattraper mon retard. »

.