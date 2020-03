Mason Jones promet de «démanteler» Joe McColgan en route vers la conquête de l’or par Cage Warriors

Mason Jones est considéré comme un espoir de premier ordre depuis de nombreuses années, et vendredi soir à Manchester, il a enfin la chance de remporter l’or Cage Warriors dans un combat pour le titre vacant à court terme avec Joe McColgan, d’Irlande du Nord.

Depuis les débuts amateurs du combattant gallois il y a neuf ans à l’âge de 15 ans, il a jeté son dévolu sur le très convoité bracelet européen et voir Conor McGregor et son compatriote gallois Jack Shore remporter le titre en a fait une étape incontournable pour lui.

“Je poursuis ce titre depuis longtemps”, a expliqué Mason à MMA Fighting.

«Je me souviens que Conor McGregor a remporté ce titre et que d’autres combattants gallois comme Jack Shore, Jack Marshman et Brett Johns ont également remporté des titres Cage Warriors. J’ai toujours voulu cet or, et je savais qu’un jour, ce serait le mien. J’ai hâte de l’obtenir demain soir pour montrer à tout le monde que je suis le meilleur de la division. ”

Jones est un grappler expérimenté ainsi qu’un ancien boxeur professionnel et malgré les louanges de compétences de McColgan, il admet qu’il croit qu’il «démantèlera» le combattant de la Fight Academy Ireland lorsqu’il finira par verrouiller les cornes.

«Quand j’ai décidé de retourner dans le MMA, Joe McColgan était sur ma liste – je voulais combattre les meilleurs combattants de la division et il était sur la liste. J’ai vraiment, vraiment hâte d’y aller et de le démonter. Joe est un attaquant dangereux, il a un bon Muay Thai, il a de superbes coups de pied mais je pense juste que je vais mieux partout. Mon timing est meilleur, mon jeu de jambes est meilleur et ma frappe est meilleure – j’ai vraiment l’impression que je vais le démonter. “

Bien que le combat n’ait eu lieu qu’un peu plus d’une semaine après que McColgan et Jones ont perdu leurs adversaires, Jones a toutes les motivations dont il a besoin avant le choc décisif.

«Cela renforce ma place en tant que chasseur 155 le plus dangereux de toute l’Europe. Je pense que personne en Europe ne s’approche de moi. C’est pourquoi je ne m’inquiète pas pour les adversaires, celui qui va être mis devant moi va être détruit », a-t-il déclaré.

