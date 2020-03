Mason Jones sur les mesures de sécurité à Cage Warriors 113: «J’en ai eu marre d’être testé»

Cage Warriors a été critiqué pour avoir poursuivi son événement Cage Warriors 113 vendredi dernier. Cependant, l’homme qui a été couronné champion poids léger dans la nuit, Mason Jones, a affirmé qu’il était «sur la lune» avec les précautions de sécurité que la promotion a mises en place à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Cage Warriors a perdu un certain nombre de combats en raison du resserrement des restrictions de voyage dans le monde. Lorsque l’utilisation de leur lieu de Londres a été retirée par les propriétaires AEG, ils ont déménagé à Manchester, en Angleterre, afin de garder le spectacle sur la route avec une carte à huis clos.

Jones a remporté le titre convoité avec un arrêt de première ronde du combattant nord-irlandais très vanté Joe McColgan. En parlant des mesures de sécurité, le combattant gallois a plaisanté en disant qu’il était «marre» en raison du nombre de tests qu’il avait subis pour concourir sur la carte.

“J’en ai eu marre d’être testé, pour être honnête, ça faisait ma tête!” Jones a ri en détaillant la situation sur le podcast Eurobash de MMA Fighting.

Bien que la plupart des préoccupations générales se soient concentrées sur la nuit de combat, Jones a expliqué comment le paysage des pesées avait changé au milieu de la propagation du virus. Il s’est rappelé comment sa température avait été vérifiée et il avait été vérifié pour les symptômes avant qu’un médecin ne l’autorise à se battre.

“Normalement, c’est une chose ouverte où ils invitent tous les combattants et les équipes et vous attendez votre tour. Ils avaient un accès limité aux pesées, ils ont donc fait entrer la carte principale à 13 heures. Ils ont fait quelques préliminaires plus tard et après cela, ils ont amené les autres à peser. Il a été divisé en deux ou trois groupes », a expliqué Jones.

«Lors des pesées, après avoir pesé, vous avez fait face à face, vous avez fait tester votre température et ils vous ont vérifié les symptômes, vous avez dû être autorisé par un médecin. Tout de suite, ils ont demandé à quitter les lieux. Ils ont dit: «S’il vous plaît, restez dans vos chambres d’hôtel, nous ne voulons pas que vous vous promeniez dans Manchester. Nous préférerions que vous restiez. »»

Il a également expliqué en détail comment le président de Cage Warriors, Graham Boylan, a ramené chez lui des personnes qui ne respectaient pas les mesures de sécurité seraient interdites de tout événement promotionnel.

«Je devais être là à quatre heures pour une réunion, ils font une réunion d’avant-combat à chaque fois. Ils nous y ont amenés. Nous avons discuté avec Graham [Boylan] à propos de tout ce qui se passait. Il a dit: «Il y a un rideau noir autour de la scène, vous pouvez tous aller le voir. Lorsque les combats commencent, vous restez dans vos vestiaires et si nous en disons à l’extérieur, vous serez banni des émissions de Cage Warriors. Vous ne devez pas descendre, personne ne doit regarder et personne n’est autorisé à entrer. Tout ce que je veux voir cette nuit, c’est l’équipe de coin et le [Cage Warriors] équipe, toute autre personne sera bannie de Cage Warriors. “”

Après la rencontre, Jones et son équipe ont subi plusieurs tests.

“Tout de suite après la réunion, toute mon équipe a dû subir un nouveau test de dépistage des symptômes et nous avons tous été agréés par un médecin”, a-t-il déclaré.

Le soir même de la bagarre, il se souvenait avoir été escorté jusqu’à son vestiaire et qu’on lui avait dit de partir immédiatement après avoir remporté le titre de poids léger.

«Quand nous sommes revenus à sept heures, il y avait un gardien de sécurité à la porte pour s’assurer que personne ne pouvait s’approcher du site. Pour entrer dans le lieu, nos noms étaient tous sur une feuille, donc un gardien de sécurité nous a coché au fur et à mesure que nous traversions, nous avons tous dû obtenir des bandes avant de venir sur les lieux. Nous n’étions pas autorisés à errer n’importe où, on nous a escortés directement jusqu’aux vestiaires et on nous a dit que nous ne partirions pas avant notre combat. Dès qu’il est temps de se battre, nous avons été escortés à peu près. “

“Après le combat, ils nous ont donné nos contrôles médicaux, ils nous ont payé notre argent et ils nous ont demandé de partir”, a-t-il ajouté. «J’étais sur la lune avec la façon dont elle a été exécutée. C’était un environnement différent que nous voyons le plus dans la plupart des émissions MMA. Ce fut une nouvelle expérience pour moi et je l’ai vraiment appréciée. J’ai apprécié mon débrayage, j’ai apprécié le combat et, évidemment, j’ai apprécié les célébrations. »

Après réflexion, Jones a décrit les mesures mises en place par Cage Warriors comme «assez militaires».

«C’était assez militaire dans la façon dont ils ont tout fait. Personnellement, je ne peux pas penser qu’ils auraient pu le rendre plus sûr. Les contacts avec tout le monde étaient limités. Nous n’étions pas autorisés à errer n’importe où et nous n’étions même pas autorisés à regarder les combats. Avec les différents vestiaires, ils ont pu limiter autant que possible les contacts. »

Découvrez la dernière interview de Mason Jones sur Eurobash. Cela commence à 1:32:00.