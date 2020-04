Masvidal affirme que «l’accord était sur la table» pour combattre Usman à l’UFC 249, mais «l’indemnisation n’était pas vraiment là»

Alors que la prochaine carte à la carte UFC 249 (PPV) a été officiellement suspendue, les fans de combat ne savent peut-être pas que la promotion a presque réservé un combat pour le titre poids welter entre le champion Kamaru Usman et le meilleur concurrent Jorge Masvidal pour l’événement du 18 avril.

À la suite du retrait de Khabib Nurmagomedov du principal événement de l’UFC 249, la présidente de l’UFC, Dana White, s’est empressée de trouver une tête d’affiche alternative. Cela s’ajoutait à tout ce que White devait faire face en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Finalement, la promotion s’est installée sur un combat de titre intérimaire léger entre Tony Ferguson et Justin Gaethje en tant que nouvelle vedette de l’UFC 249.

Cependant, Masvidal dit maintenant qu’un accord était sur la table pour qu’il défie Usman pour la couronne de 170 livres à l’UFC 249, ce qui soutiendrait les premières rumeurs. Malheureusement, l’argent a été l’un des principaux facteurs expliquant pourquoi le combat ne s’est jamais concrétisé et les négociations ont finalement échoué, ouvrant la voie à Ferguson contre Gaethje.

“Il y avait un accord sur la table, mais lorsque l’accord complet et toute son étendue a été conclu et comment il allait se dérouler, le budget n’était vraiment pas là d’une manière pour ce que nous demandions”, Masvidal a déclaré à BT Sport. «Le prix que j’ai affiché là-bas, ils ne voulaient pas payer. Cet autre gars, qui sait s’il était ou non, mais mon prix n’a pas été atteint. Et pour le facteur risque-récompense, je voulais être indemnisé et l’indemnisation n’était pas vraiment là. “

Heureusement pour les fans de combat, Masvidal croit toujours qu’un accord sera conclu pour plus tard cette année qui le mettra dans la cage avec Usman. Après tout, «Gamebred» a enregistré trois victoires consécutives par élimination directe et était sans doute le combattant de l’année 2019. Si quelqu’un à 170 livres mérite un coup de feu à la ceinture en 2020, c’est Masvidal.

“Nous n’étions pas trop loin non plus, nous pouvons le faire fonctionner à l’avenir pour un fait”, a déclaré Masvidal. “Je pense qu’en juillet, je décapiterai ce type pour que le monde entier le voie.”

Étant donné que Masvidal et Usman ont créé une querelle au cours des derniers mois, les fans de combat sont extrêmement excités de voir les deux cornes de verrouillage des poids welters plus tard cette année. Usman vient de remporter une défense du titre réussie contre Colby Covington à l’UFC 245 dans lequel il a utilisé sa frappe pour gagner le combat, mais Masvidal pense toujours que le champion tentera de le ramener au sol lorsqu’ils se disputeront la ceinture.

“C’est un mec ennuyeux”, a déclaré Masvidal. «Si je parle d’un point de vue tactique, il ne voudra pas frapper, et il ne s’engage pas vraiment à lutter non plus. Il ne fait que s’engager pleinement. Être juste une machine de décrochage (explétive). Pour la première fois, il n’a pas calé avec ce type (Covington), et c’était un match de kickboxing (explétif), et le monde lui a fait toutes sortes d’éloges parce qu’il n’était pas son moi habituel, ennuyeux, et il a en fait jeté des poings.

“Mais nous savons tous qu’il ne jettera pas les poings quand il s’agit de moi, il va essayer d’agir comme s’il allait lancer les poings et ensuite il ira pour le démontage, et il découvrira rapidement que je ne serai jamais retenu par ce mec. Je ne me laisserai pas prendre par ce type. Je vais y mettre ma vie, je vais y mettre mon argent. Je suis fermement convaincu que je suis un meilleur combattant que lui et je vais le prouver en juillet. »

Alors que le calendrier de l’UFC reste incertain alors que le monde entier essaie de lutter contre la propagation du coronavirus, des plans sont mis en place pour créer une «île de combat» où l’UFC peut organiser des événements sans restrictions extérieures. Si la promotion n’est pas en mesure d’organiser des événements ailleurs avant juillet, Usman vs. Masvidal pourrait venir sur une plage près de chez vous.