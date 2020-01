Jorge Masvidal et Yoel Romero sont deux des combattants les plus talentueux et les plus performants de l’American Top Team, prestigieux gymnase MMA dont des noms tels que Amanda Nunes, Dustin Poirier, Tyron Woodley ou Joanna Jędrzejczyk.

Masvidal avertit Adesanya à propos de Romero

Le “Gamebred” connaît bien le “Soldat de Dieu” et c’est pourquoi il a voulu avertir Israel Adesanya. Le champion du monde des poids moyens défendra le titre contre le combattant cubain le 7 mars à l’UFC 248. Voyons ce que Masvidal a dit à ESPN:

“Yoel est prêt. Il a un bon camp d’entraînement. Il est préparé depuis un certain temps. Je pensais aussi qu’il avait gagné Paulo Costa. Parfois, Yoel prend quelques semaines de congé après un combat, mais cette fois, il est retourné directement au gymnase, toujours aussi affamé.

«Voyons à quel point il est bien conditionné pour ce combat; C’est mieux que jamais. Je crois que l’ayant perdu est venu pour attiser ce feu à l’intérieur. J’aime ce que je vois.

«Izzy (Israel Adesanya) a beaucoup de talent, mais Vous n’avez jamais vu de visages avec quelqu’un comme Yoel. Lorsque Yoel est à 100%, il est l’un des meilleurs combattants. Il peut vous attraper sous n’importe quel angle. Et s’il vous frappe avec un genou ou un coude, oubliez-le. Vous pouvez vous retrouver dans une chambre d’hôpital. Nous l’avons vu dans le passé.

“Yoel peut mettre fin au combat à tout moment. Il n’y a pas beaucoup de garçons comme lui. Évidemment, Izzy est plus jeune, a un excellent conditionnement, est un maître du combat à pied, a une grande portée et sait très bien choisir les moments. Je pense que ce sera un combat incroyable. Je pars avec tout avec Yoel, mais Izzy est l’un des meilleurs combattants que j’ai vus à 185 livres“.

Le message Masvidal avertit Adesanya: «Vous pourriez vous réveiller à l’hôpital» est apparu en premier sur MMA.uno, n ° 1 des nouvelles en arts martiaux mixtes (MMA) en espagnol.