Masvidal contre Nick Diaz en 2020? Jorge s’est entretenu avec le manager de Nick

Jorge Masvidal Il n’hésite pas à défier qui que ce soit et a de nombreux fronts ouverts en ce moment, d’autant plus qu’il a pris cet énorme tournant dans sa carrière pour devenir une star de l’UFC. Et aussi il avait son plus et son moins dans Nick Diaz, bien qu’à la fin de 2019, il ait déclaré qu’il ne prévoyait pas d’attendre son retour dans l’octogone.

Masvidal contre Nick Diaz en 2020?

Depuis lors, il n’a rien commenté, mais récemment, lors d’une interview avec Ariel Helwani, a parlé une conversation qu’il a eue avec son manager.

«Par pure chance, je viens de parler avec le manager de Nick Diaz. C’était intéressant ce qu’il m’a dit, les différentes idées qu’il m’a dites. C’est comme si l’UFC disait une chose mais nous écoutons une autre.

«Maintenant que j’ai entendu le manager de Nick Diaz, les choses ont plus de sens. L’UFC nous a raconté toutes sortes de choses folles. Je respecte à la fois Nick et son frère. On me l’a dit, l’autre … Il semble que nous avons des options“.

Le champion BMF dit qu’il est une possibilité que les visages sont vus dans la cage avec Díaz à un moment donné en 2020. Cela n’entre pas dans beaucoup de détails, mais il semble que ce qu’ils lui ont dit de la société n’était pas tout à fait vrai. Cela ne surprendra personne, mais tout le monde peut choisir à qui faire confiance.

Lecteurs, pensez-vous qu’il y aura Masvidal contre Nick Diaz en 2020?