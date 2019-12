Masvidal donnant la priorité à McGregor sur le titre: "Il ne sera pas toujours là"

Vous en avez assez de la nouvelle ère de l'UFC où tout le monde court après les combats d'argent plutôt que de rester enfermé dans la compétition brutale pour l'or UFC? Ne vous plaignez pas à Jorge Masvidal, car il ne veut pas l’entendre.

Masvidal travaille depuis des années dans une relative obscurité dans presque toutes les promotions majeures. Ce n'est qu'après une percée en 2019 qui l'a vu amorcer deux combattants de haut niveau en quatre mois qu'il a finalement percé dans la conscience de la plupart des fans de MMA.

Il a réussi à transformer cette popularité en une lutte contre Nate Diaz à l'UFC 244 qui a fini par être le plus grand événement de l'année pour la promotion. Et maintenant, il ne cherche pas un tir au titre contre le lutteur Kamaru Usman mais un super-combat avec Conor McGregor.

Pourquoi?

"Conor ne sera pas toujours là", a expliqué Masvidal à Fansided MMA. «Celui qui a cette ceinture à l'époque sera toujours là. Il y aura toujours un champion de 170 livres. »

Et il ne se soucie pas de ce que vous pensez de lui refusant un coup de titre pour l'obtenir – pas qu'il y soit encore obligé … ce n'est encore que de la main hypothétique, le meilleur.

"Quel est le gros problème si ce gars qui est dans le sport depuis 16 ans ** continue et obtient un chèque de paie?", A-t-il poursuivi. "Je me bats contre un f ** king killer, un double champion, un gars qui est un tireur d'élite avec sa main gauche. Et je vais aussi faire un chèque de paie. Alors quel est le problème avec ça? Il n'y a pas de problème avec ça. Ce ne sont que quelques-uns des fans occasionnels qui regardent le sport depuis trois à cinq ans, et ils pensent qu'ils sont des fans purs et durs ou des fans hardcore. Non, c'est moi. Cela fait 16 ans que je fais ça, mon frère. "

"Ma lignée va très loin, à l'époque", a poursuivi Masvidal. «Avant même d'être en question pour obtenir ce titre, je devais aller me faire connaître. Vous savez à quel point ce f ** king était dur? Je devais rendre f ** king célèbre, mec, devenir viral et s ** t, avant même qu'ils envisagent de me donner le titre. "

Masvidal est l'une de ces rares créatures qui reçoivent actuellement le traitement des étoiles de l'UFC bien qu'elles ne détiennent pas de ceinture de championnat. Ils lui ont même donné une coupe du pay-per-view pour son combat contre Nate Diaz, un privilège de nouveau généralement réservé aux champions. Donc, s'il reçoit un traitement de champion et de l'argent de champion sans avoir à faire le travail acharné pour devenir le champion et se défendre contre tous les joueurs, quelqu'un devrait-il vraiment le critiquer?