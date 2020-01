Masvidal: McGregor doit passer par moi pour un titre de poids welter

Commençant la plus grande année de sa carrière et l’une des plus grandes années pour un combattant de l’UFC dans l’histoire du sport, Jorge Masvidal est actuellement dans un état de limbes attendant de voir quel est le prochain plus grand combat qu’il puisse faire. À moins d’une sorte d’affrontement bizarro cross-sport, il semble que ce soit Conor McGregor ou le champion poids welter Kamaru Usman.

Dans le passé, Masvidal a semblé moins enthousiaste à l’idée de faire face à Usman, mais dans une nouvelle interview avec Submission Radio, “Street Jesus” a clairement indiqué que gagner la sangle de 170 livres était la prochaine si cette possibilité McGregor ne se concrétisait pas.

“De toute évidence, j’ai besoin d’argent, je fais cela depuis 17 ans”, a déclaré Masvidal. «J’ai besoin des plus gros chèques de paie possibles, je dois assurer mon avenir. Je ne peux pas simplement laisser un pigeon dans le ciel, donc s’il y a de l’argent à obtenir, je dois évidemment le garantir. Je pratique ce sport depuis longtemps et il est difficile d’arriver là où je suis. Dans la prochaine phase que je vais passer, je dois m’assurer d’aller encore plus fort et battre les bons gars que je dois battre. Donc, que ce soit le mec de la chouette [Kamaru Usman] ou Conor, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi parce que qui que ce soit, je vais les baptiser. ”

Quant aux récents commentaires de McGregor sur son combat avec Cerrone à 170 lui donnant des options dans la division, des options qui incluent un tir sur le champion?

“C’est mignon. Vous ne faites rien à 170 ans », a-t-il déclaré. “Vous avez une sorte de puissance à 155, vous pouvez sauter je ne sais pas qui ou quoi à 155, c’est cool. Mais à 170 ans, ce ne serait même pas une conversation basée uniquement sur son dossier. Il est comme 1-1 à 170. Et en plus de cela, tu devrais passer par moi pour obtenir un titre. Je dicte qui obtiendra le prochain titre et quand. Et c’est aussi simple que cela. Si je me bats contre Conor, ça peut être quelqu’un d’autre. Si je ne me bats pas contre Conor, je me bats pour ce titre. Je mange de la soupe aux chouettes. “

Masvidal continue d’être assez désinvolte à propos de tout ce discours de Conor parce qu’il ne croit toujours pas que McGregor veuille vraiment le combattre.

“Je ne sais pas si Conor gagne [at UFC 246] cela signifie qu’il me combat », a déclaré Masvidal. “Je ne sais vraiment pas ça. Je ne pense pas. De regarder des interviews, d’entendre … des choses. Je ne pense pas. Je pense que mon pote prend une voie différente. Je regarde peut-être l’avenir, mais je ne le pense pas. Je pense que je vais finir par faire de la soupe de chouette à un moment donné cette année. “

“Si mon pote ne veut pas se débarrasser, c’est cool. Prochain. Je ne vais pas m’y attarder si personne ne veut danser avec moi. Vous ne voulez pas danser, c’est cool. Au suivant, mon pote. Quelqu’un l’obtient. “