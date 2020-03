Masvidal: “Pour le bon prix, je me bats à 155 livres”

Le dernier combat de Jorge Masvidal dans la catégorie Lightweight c’était avant Al Iaquinta le 4 avril 2015 et le résultat n’était pas ce que Jorge voulait, la défaite par décision partagée. À partir de ce moment-là, et en raison de ses problèmes constants de réduction du poids à 155 livres, Gamebred a commencé à concourir à 170 livres.

«Ce n’est qu’en 170 que j’ai eu des rivaux dans le top 10 à 5. Je n’ai donc jamais eu ma chance de gagner à 155 livres. J’ai vaincu beaucoup de bons combattants quand j’étais là-bas, à l’UFC aussi. L’argent va parler, mec; 155 livres est une bataille avec mon poids. Il y a toujours eu beaucoup d’eau et cela ne me laisse pas la nuit du combat de la meilleure façon possible. Quand je compétitionne à 170 livres, je me tape. Je peux exploser un peu plus et plus longtemps. À 155 ans, il serait un peu différent, mais cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas gagner et ne pourrait pas donner le poids. S’ils décaissaient l’argent nécessaire, j’irais montrer ce que je vaux. » Dit Masvidal.

Après un peu plus d’un an sans compétition, Masvidal a combattu trois fois au cours de 2019 récoltant des victoires contre Darren Till le 16 mars Ben Askren le 6 juillet et Nate Diaz le 2 novembre. De plus, la catégorie Léger a Tony Ferguson comme prochain concurrent pour le titre qu’il détient Khabib Nurmagomedov, et les opportunités à venir sont répandues pour des combattants comme Justin “The Highlight” Gaethje, Dan “Le Pendu” Hooker et plus récemment Charles «do Bronx» Oliveira. Pour tout ce qui précède, vous pouvez penser que le plus pratique pour Masvidal est de continuer à rivaliser à 170 livres.

