Match de lutte contre Dustin Poirier contre Garry Tonon prévu pour février

Dustin Poirier est de retour – enfin, en quelque sorte.

Ancien combattant du titre de l’UFC, Poirier (25-5 MMA, 17-4 UFC) participera à un match de lutte le 21 février contre UNE star du championnat et sorcier de jiu-jitsu Garry Tonon.

SubStars Jiu-Jitsu a annoncé le match vendredi dans un post sur Instagram. Selon le site Web de la promotion, les fans peuvent s’attendre à voir le grappling, le MMA, le sumo et la lutte lors d’un événement.

«SubStars présente SubStars au Fillmore. Préparez-vous pour l’événement de grappling le plus attendu de 2020 ici à Miami Beach, en Floride! Pas l’événement de grappling moyen, préparez-vous à voir un spectacle pas comme les autres avec des ninjas acrobatiques théâtraux et des écrans de combat de samouraïs mélangés avec du grappling d’élite et présentant pour la première fois le sumo des célébrités. SubStars présente les meilleurs talents du monde en MMA, Jiu-Jitsu, Sumo et Wrestling en un seul événement. Soyez prêt pour une expérience inoubliable!

L’événement devrait avoir lieu au Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Theatre de Miami.

Poirier n’a pas participé depuis une perte de soumission de l’UFC 242 au champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov en septembre. Dans une interview avec MMA Junkie fin janvier, Poirier a révélé qu’il avait été autorisé à reprendre la compétition MMA. Cependant, l’UFC n’a pas encore offert un combat de retour.

Poirier a déclaré à MMA Fighting qu’il prévoyait de donner la totalité de sa part des revenus de billets et de PPV ainsi qu’une partie de son sac de combat à The Good Fight Foundation.

Quant à Tonon (5-0), le poids léger de 28 ans a récemment participé à “ONE Championship: Enter the Dragon” en mai. Il a battu Yoshiki Nakahara par un crochet au talon à seulement 55 secondes du premier tour.

Découvrez l’annonce officielle dans le post ci-dessous:

