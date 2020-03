Matchmaking MMA fantastique avec Michael Schiavello de ONE Championship

En l’absence de combats prévus dans un avenir prévisible en raison de la crise actuelle des coronavirus, une grande partie du monde MMA a dû se demander quels grands combats ils aimeraient voir lorsque le monde reviendrait à la normalité.

Un homme qui a une liste de souhaits remplie de super combats à succès est le commentateur du championnat Michael Schiavello, qui a discuté avec MMA Junkie pour offrir ses suggestions pour certaines des plus grandes confrontations post-coronavirus qu’il aimerait voir sous la bannière ONE Championship plus tard cette année, ainsi qu’une paire de combats fantastiques de promotion croisée de dynamite impliquant ONE Championship et des stars de l’UFC.

Aung La N Sang contre Jon Jones

Schiavello: «Aung La N Sang vs Jon Jones est une telle bataille de styles et une bataille de gamme.

«Comment Aung La gère quelqu’un avec la gamme de Jon Jones? Il a dépassé la gamme de Vera assez facilement, mais Jones utilise sa gamme à un tout autre niveau. Et comment Jones réagit-il lorsqu’il frappe Aung La avec ces genoux, ces mains et ces jambes hautes et longues, et qu’Aung La les traverse, entre en contact avec son visage et pose ce tuyau d’acier à sa mâchoire et le touche?

«Ce serait magnifique. Mais cela dépend aussi beaucoup de l’endroit où vous allez organiser ce match. Si vous le tenez aux États-Unis, dans l’arrière-cour de Jones, un avantage évident lui revient. Mais si vous tenez cela à Yangon, au Myanmar, dans un stade de football avec 50 000 personnes là-dedans, je vous le dis, un gros avantage revient à Aung La. Cette foule seule ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu dans votre vie .

«J’ai commenté les plus grands événements de combat. J’ai fait les Jeux olympiques, j’ai fait K-1, j’ai fait DREAM, j’ai fait Dynamite, j’ai fait 80 000 personnes dans le Tokyo Dome – je les ai toutes faites. Mais je n’ai jamais entendu quelque chose comme 10 000 à l’intérieur du stade couvert de Thuwunna quand Aung La se bat. Dire que vous ne vous entendez pas penser que c’est vrai. Je ne m’entends pas commenter ces combats, même si mes écouteurs sont montés jusqu’à 10 sur 10 à mes niveaux. Je ne m’entends pas. C’est fou.

“Pour n’importe qui d’entrer dans cette atmosphère – pour Jon Jones d’entrer au Myanmar et de concourir dans cette atmosphère – c’est tellement écrasant. Les gens pourraient lire ceci et dire: «Allez, Schiavello! Jon Jones effacera Aung La. “Les gens pensent que vous ne pouvez pas comparer Aung La à Jon Jones, mais non, mec. Si vous voulez comparer, vous devez comparer dans tous les aspects, et un grand aspect est qu’Aung La au Myanmar est intouchable, imbattable. Que se passerait-il si Jones entrait dans la cour d’Aung La et le faisait là-bas? Il y a tellement de facteurs, et c’est ce qui en fait un match fantastique. “

Zhang Weili contre Xiong Jing Nan

Schiavello: “Du point de vue de la population, clarifiant qu’ils sont Zhang Weili et Xiong Jing Nan – imaginez les yeux là-dessus, rien que pour la Chine.

«Vous avez opposé Xiong Jing Nan à Zhang. Qui est le meilleur? Qui est la vraie superpuissance entre ces deux-là? Deux athlètes féroces qui ont des styles complètement différents. Ce serait magnifique. Ce serait une super double tête fantastique ici. »

