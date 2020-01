Matt Brown contre Miguel Baeza rejoint la formation de l’UFC Columbus

Matt Brown combattra dans son pays d’origine pour la première fois en près de six ans.

Brown (22-16 MMA, 15-10 UFC) affronte Miguel Baeza (8-0 MMA, 1-0 UFC) à l’UFC sur ESPN 8. MMA Junkie a vérifié le match après un premier rapport de MMA Fighting.

L’UFC sur ESPN 8 aura lieu le 28 mars à Nationwide Arena à Columbus, Ohio. La carte est diffusée sur ESPN après les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

Brown est revenu après une mise à pied d’un an en raison d’une blessure en décembre et a éliminé Ben Saunders au deuxième tour à l’UFC 245 pour sa deuxième arrivée consécutive. C’était la première fois qu’il enchaînait des victoires consécutives depuis 2014.

Brown a récemment combattu dans l’Ohio en mai 2014 lors de l’événement principal de l’UFC Fight Night 40 contre Erick Silva. Il a terminé Silva avec un TKO de troisième ronde pour gagner un double bonus pour “Fight of the Night” et “Performance of the Night”.

Le vétéran de la série Contender de Dana White, Baeza, a marqué son ticket pour l’UFC avec une décision unanime sur Victor Reyna en juin dernier. Il a fait ses débuts officiels à l’UFC en octobre et a sorti Hector Aldana à l’UFC sur ESPN + 19. Il a une grande opportunité en mars contre le vétéran Brown.

Avec l’ajout, la gamme UFC sur ESPN 8 comprend désormais:

Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik

Raphael Assuncao contre Cody Garbrandt

Yorgan De Castro contre Greg Hardy

Sam Alvey contre Khalil Rountree

Carlos Felipe contre Jeff Hughes

Davey Grant contre Louis Smolka

Mizuki Inoue contre Tecia Torres

Randy Costa contre Martin Day

Punahele Soriano contre Eric Spicely

Aspen Ladd contre Julianna Pena

Miguel Baeza contre Matt Brown

