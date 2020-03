Matt Brown explique pourquoi il était si disposé à continuer et à combattre malgré le risque de coronavirus

Avant que l’UFC ne prenne la décision d’annuler les trois prochaines cartes de son calendrier en raison de la pandémie de coronavirus, Matt Brown avait l’intention de se battre dans une arène vide au milieu d’une réserve amérindienne le 28 mars.

Brown devait initialement affronter Miguel Baeza à l’UFC sur une carte ESPN 8 qui devait se produire dans sa ville natale de Columbus, Ohio. La lutte a ensuite été déplacée après que le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a émis un ordre interdisant tous les rassemblements de masse de plus de 100 personnes dans l’État.

Avec les cartes à venir le 21 mars et le 11 avril, la promotion s’est empressée de trouver un nouveau lieu pour organiser les événements avec le président de l’UFC, Dana White, révélant plus tard qu’ils avaient en fait sécurisé la Fire Lake Arena d’Oklahoma comme lieu d’atterrissage pour les combats. Tout cela a changé lorsque le président Donald Trump a émis des recommandations pour éviter tous les rassemblements avec plus de 10 personnes pendant au moins les 15 prochains jours.

Quelle que soit la pandémie, Brown était absolument prêt à concourir, mais la raison pour laquelle il était prêt à se battre, quel que soit le risque, va bien au-delà du salaire qu’il devait gagner.

“Tout le monde parle de gagner sa vie et d’en faire partie et c’est notre travail, mais en réalité c’est ce que nous sommes”, a expliqué Brown en parlant aussi de MMA Fighting. “C’est notre identité. C’est ainsi que nous vivons nos vies. C’est la grande majorité d’entre nous.

“Lorsque vous nous enlevez cela, vous enlevez une partie de nos identités personnelles.”

Bien sûr, les contraintes financières doivent être prises en compte car les combattants qui ne concourent pas ne sont pas payés. Cela dit, Brown n’a jamais laissé l’argent être le moteur de son dévouement au sport et cela ne changera pas en raison du climat actuel en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Je dis à tout le monde – même si j’avais un milliard de dollars, j’irais toujours dans ce gymnase tous les jours”, a déclaré Brown. “Je ne changerais pas ma vie. Si je n’avais aucun dollar, je marcherais toujours dans cette salle de gym tous les jours. Je ne changerais pas ce que je fais.

“C’est littéralement qui je suis en tant qu’être humain. Le spectacle, quand nous allons nous battre, c’est l’expression et c’est ce que nous voulons faire de nous-mêmes. “

De toute évidence, les combattants ne sont pas seuls face à cette interruption, car les athlètes du monde entier sont actuellement coincés. Aux États-Unis, la NBA et la LNH ont suspendu le jeu en raison de la propagation de la maladie, la Major League Soccer retardant le début de leur saison alors que le nombre de personnes infectées augmentait quotidiennement.

Brown sympathise avec tous ceux qui sont confrontés à l’adversité en raison de la pandémie, mais il a l’impression que les combattants ont une mentalité légèrement différente en ce qui concerne ces annulations et ces retards.

«Je pense qu’en tant que combattants, nous sommes tellement concentrés sur cette date. Il n’y a rien qui va nous arrêter. C’est ce que notre esprit est là-dessus », a expliqué Brown. “Si votre esprit est sur une date depuis si longtemps et une personne contre laquelle vous allez rivaliser si longtemps, vous n’allez pas changer cela. Même dans les moments où j’ai dû me retirer pour me blesser, cela me semble très étrange pendant quelques jours. Parce que votre esprit est toujours à cette date et cet adversaire. C’est presque comme une période de réadaptation où c’est comme si c’était réel?

“Dans une certaine mesure, c’est votre identité. C’est ce que vous faites. C’est ce que vous voulez faire de votre vie. C’est ce que vous avez choisi de faire. Je suis sûr que les basketteurs le ressentent en ce moment. Ils vivent pour jouer à ce jeu. Ce que nous faisons est un jeu beaucoup plus sérieux. Nous le prenons plus au sérieux. Nous vivons ce style de vie. “

En ce qui concerne les décisions difficiles qui sont prises en ce moment dans l’espoir de ralentir la propagation du coronavirus, Brown comprend qu’il n’y a pas de réponses faciles.

Dans son cas, le natif de l’Ohio est touché de plusieurs côtés car non seulement la pandémie a arrêté le calendrier de l’UFC à venir, mais sa salle de sport, Immortal Martial Arts, a également été touchée.

Il essaie juste de tout prendre au jour le jour dans l’espoir de pouvoir reprendre ses activités le plus tôt possible.

“De toute évidence, c’est une fois dans l’histoire, une fois dans la situation de l’humanité”, a déclaré Brown. «Beaucoup de gens disent que vous devriez faire cela, mais je ne pense pas qu’il y ait une bonne réponse. C’est de la spéculation et nous devinons ce qui est juste. Je pense que nous jouons du côté “il vaut mieux prévenir que guérir”, ce qui, je pense, n’a rien de mal à cela. Je pense que certaines personnes ont des réactions instinctives.

“La façon dont je le vois, il n’y a pas vraiment de bonne réponse. Il peut arriver au point où il y a une bonne réponse, car elle semble se propager si rapidement. Pour le moment, je ne suis pas convaincu qu’il existe un moyen parfait d’aborder cela. “