Matt Brown pense qu’il avait le Covid-19: “C’est fou”

Les États-Unis sont durement touchés par Covid-19 Et il semble que la situation empire plutôt qu’elle ne s’améliore ces derniers jours. La vérité est que peu de régions du monde sont sauvées du virus contre lequel la planète entière continue de lutter.

Beaucoup de personnes ont été infectées, beaucoup sont infectées en ce moment, beaucoup ont guéri et beaucoup vont être infectées à l’avenir. Dans le cas de Brun mat, le combattant vétéran de UFC, on dirait que c’est fini. Voici ce qu’il a dit MMA Junkie.

“C’est une folle, Je pense que j’avais déjà le coronavirus . J’étais ultra malade, comme le moment le plus malade de ma vie. J’ai été malade pendant un mois, puis j’ai commencé à aller mieux. J’ai donc recommencé à m’entraîner et j’ai entendu parler de l’affiche annulée.

«Tout le mois a été un désastre total. Je me demande si je dois continuer à m’entraîner ou prendre soin de moi. Alors finalement je me sentais bien. Je ne sais pas. C’était peut-être le coronavirus, peut-être pas . Mais la vérité est que j’ai été extrêmement malade pendant longtemps.

“C’est devenu un vrai cauchemar essayant de m’entraîner et je ne savais même pas si je devais. Mais je m’entraîne pratiquement toujours donc après tout ce n’était pas trop un problème non plus“