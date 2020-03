Matt Mitrione OK avec moins de responsabilité

UNCASVILLE, Connecticut – C’est une semaine de combat beaucoup plus détendue pour Matt Mitrione que ce qu’il a vécu par le passé.

Mitrione (13-7 MMA, 4-2 BMMA) affronte Ronny Markes (19-7 MMA, 0-0 BMMA) ce vendredi sur la carte principale du Bellator 241, intervenant à court préavis pour Josh Barnett, qui a été contraint de quitter à l’échec d’une exigence médicale.

Donc, pour Mitrione, qui a fait la une de ses quatre dernières émissions consécutives, ne pas avoir à faire de nombreuses obligations médiatiques a rendu le processus beaucoup plus facile.

“J’aime cela; cela signifie que je me bats aussi plus tôt dans la nuit », a déclaré Mitrione au MMA Junkie. “Ouais mec, c’est super. Moins de responsabilité est une chose formidable, surtout en intervenant. Vous allez vous entraîner autant que possible pour cette situation. Vous ne pouvez pas trop y penser, vous allez juste là-bas et travaillez. Cool, allons travailler. “

Mitrione admet qu’il n’était pas trop familier avec le débutant promotionnel Markes, ayant à demander à quelques amis des conseils. Après avoir remporté quatre matchs consécutifs, Mitrione cherche maintenant à rebondir après son dérapage actuel en perdant deux combats, abandonnant ses deux dernières sorties au double champion Bellator Ryan Bader et au concurrent perpétuel Sergei Kharitonov.

“C’est un défi différent”, a déclaré Mitrione. “Tout à fait quelque chose de complètement différent, alors voyons ce qui se passe. Je suis un compétiteur professionnel, donc je compétitionne à tout prix et je gère les hauts et les bas au fur et à mesure. »

“Je vais faire de mon mieux, c’est ce que je vais faire. Je pense qu’il est dur. C’est un gamin coriace, et je peux vous dire que je vais me casser le cul. Je ferai tout ce que je peux pour réussir, c’est sûr. “

Le Bellator 241 a lieu au Mohegan Sun Arena. La carte principale de la soirée est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Pour en savoir plus sur Mitrione, regardez la vidéo ci-dessus.

.