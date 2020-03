Matt Mitrione remplacera Josh Barnett au Bellator 241, affrontera Ronny Markes

Ronny Markes a un nouvel adversaire pour ses débuts avec Bellator le 13 février.

Le poids lourd brésilien, initialement prévu pour affronter l’ancien champion de l’UFC Josh Barnett, affrontera désormais Matt Mitrione, qui intervient à la dernière minute, sur la carte principale du Bellator 241 à Uncasville, dans le Connecticut.

Barnett a été exclu du concours par le Département des règlements sportifs de la tribu Mohegan après avoir manqué à une exigence médicale selon le directeur Mike Mazzulli dans une déclaration fournie à MMA Fighting.

“Monsieur. Barnett n’a pas satisfait à une exigence médicale du département de la tribu Mohegan d’Athletic Reg et ne se battra pas lors de l’événement Bellator du 13 mars », a écrit Mazzulli. «Il ne sera pas autorisé à se battre tant qu’il n’aura pas résolu l’échec du test.»

La direction de Barnett et Bellator n’ont pas renvoyé plusieurs demandes de commentaires.

Mitrione (13-7, 1 sans contestation) a accumulé une séquence de quatre victoires consécutives à Bellator, y compris un KO de 74 secondes sur Fedor Emelianenko et une victoire décisive contre Roy Nelson, avant de perdre un combat de grand prix contre Ryan Bader et de se faire terminé par Sergei Kharitonov.

Markes (19-7) a combattu pour la dernière fois en juin 2019, arrêtant Sigi Pesaleli lors de sa dernière apparition sous la bannière du PFL. Markes est allé 3-2 en tant que combattant de l’UFC entre 2011 et 2014, battant Karlos Vemola, Aaron Simpson et Andrew Craig avant de perdre contre Yoel Romero et Thiago Santos.

Mené par le champion poids plume Patricio Freire et le challenger Pedro Carvalho, le Bellator 241 aura lieu à la Mohegan Sun Arena. Le dernier quart de finale du tournoi de 145 livres opposant Daniel Weichel et Emmanuel Sanchez a lieu dans le co-événement principal.