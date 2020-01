Matt Serra dit qu’Anthony Pettis a du mal quand les choses deviennent difficiles

Matt Serra pense qu’Anthony Pettis a du mal quand son dos est contre le mur.

Pettis a été vu en action samedi soir dernier (18 janvier). Il est allé en tête-à-tête avec Diego Ferreira pour démarrer la carte principale de l’UFC 246. Pettis a fini par être soumis dans la deuxième strophe. «Showtime» est maintenant passé à 1-3 lors de ses quatre dernières sorties. Il a terminé deux de ces défaites.

Lors de l’édition post-UFC 246 d’UFC Unfiltered, Serra a exprimé sa conviction que Pettis rencontre simplement des problèmes lorsqu’il n’est pas dans des circonstances idéales.

«Mec j’aime Ferreira. Je l’aime beaucoup. Et Pettis, il a du mal », a déclaré Serra à propos des difficultés d’Anthony Pettis. «Quand les choses deviennent vraiment difficiles, il a parfois du mal. Je veux dire, Pettis est sorti de là. Il s’est pris dans cet étranglement. Vous le regardez en face, vous êtes monté et vous êtes toujours en danger. Mais beaucoup de respect pour Ferreira. »

Cela dit, Serra n’enlève rien à la performance de Ferreira.

“Il a les mains lourdes”, a poursuivi Serra en parlant de la victoire de Ferreira sur Anthony Pettis. «Je me souviens qu’ils remettaient en question sa réduction de la distance avec ça, c’était presque comme un coup de pied de jiu-jitsu old school dans un corps à corps, mais c’était intéressant. Et il n’a pas été endommagé. Il était là-dedans, tu sais?

Ce fut une énorme victoire pour Ferreira, qui étend sa séquence de victoires à six. Il n’a pas subi de défaite depuis avril 2015. C’était entre les mains de l’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC Dustin Poirier. C’était le quatrième combat de Ferreira sous la bannière de l’UFC.

Les choses vont dans la direction opposée pour Pettis, 32 ans. Il n’a pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives depuis ses jours en tant que champion poids léger de l’UFC. Pettis avait un dossier pro MMA de 18-2 avant de perdre la médaille d’or de 155 livres. Depuis sa dernière défense réussie du titre, «Showtime» est passé de 4-8.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/01/2020.