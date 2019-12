Matt Serra: l'arrêt de Kamaru Usman contre Colby Covington était “ assez mauvais ''

Crédit d'image: @ufc sur Instagram

Matt Serra pense que Kamaru Usman contre Colby Covington aurait pu jouer plus longtemps qu'il ne l'a fait.

Usman vs Covington a fait la une de l'UFC 245 au début du mois. Usman a mis l'or poids mi-moyen de l'UFC sur la ligne à l'intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Dans un va-et-vient, "The Nigerian Nightmare" a fini par marquer la victoire au cinquième tour de TKO. Covington n'a pas tardé à protester contre l'arrêt de l'arbitre Marc Goddard.

Lors de la dernière édition du podcast UFC Unfiltered, Serra a exprimé sa conviction que Usman vs. Covington avait été arrêté trop tôt.

"Je pensais que c'était définitivement un peu prématuré", a déclaré Serra à propos de l'arrêt Kamaru Usman contre Colby Covington. "F * ck, le gars se bat presque 10 minutes avec une mâchoire cassée. Il est descendu, il bouge la tête, il se couvre. Pourquoi? Il se lève, la première chose qu'il dit est: "qu'est-ce que tu fais?" Et écoutez, je me sens vraiment bizarre d'être le gars qui va se battre pour Colby parce que je n'aime pas le gars. "

L'ancien champion des poids mi-moyens de l'UFC a poursuivi en disant qu'il y avait trop de choses en jeu pour qu'un tel arrêt soit acceptable.

"Je pense qu'Usman aurait pris la décision", a poursuivi Serra en discutant de l'arrivée de Kamaru Usman contre Colby Covington. «Alors, laissez-le prendre la décision ou voir ce qui se passe. Je ne peux pas simplement regarder cet arrêt et dire: «Ouais, c'était bien.» Il y a peut-être eu des pires mais c'était plutôt mauvais. C'était assez mauvais pour ce qui était en jeu là-bas. »

Le temps nous dira quelle est la prochaine étape pour Usman et Covington. Beaucoup pensent que les deux meilleures options pour la prochaine défense du titre d'Usman sont Jorge Masvidal et Leon Edwards. Pendant ce temps, beaucoup ont exprimé leur intérêt à voir un match à contrecœur entre Covington et Tyron Woodley compte tenu de leur histoire tumultueuse.

Qu'avez-vous pensé de l'arrêt Kamaru Usman vs Colby Covington?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.