Matt Serra pense que Dominick Reyes a devancé Jon Jones

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

L’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Matt Serra, pense que Dominick Reyes aurait dû obtenir le feu vert sur Jon Jones.

On ne peut nier que Jones contre Reyes a été une rencontre rapprochée. Jones a mis son titre des poids lourds légers de l’UFC sur la ligne contre Reyes samedi soir dernier (8 février). Le combat pour le titre mettait en vedette l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas. Après cinq rounds d’action, Jones a remporté la victoire à l’unanimité.

De nombreux fans et experts ont vu Reyes gagner le combat 48-47. Le jugement à l’UFC 247 a été largement rejeté, en particulier le score total de 49-46 en faveur de Jones. Lors d’une nouvelle édition du podcast UFC Unfiltered, Serra a déclaré qu’il pensait que Reyes en avait fait assez pour gagner la décision.

“C’est ce que je pensais”, a déclaré Serra en exprimant sa conviction que Dominick Reyes avait battu Jones. «Je ne l’ai vu qu’une fois, mais je me souviens avoir pensé que Jones devait le terminer parce que je me souviens avoir senti que Dominick avait remporté les trois premiers tours. Encore une fois, je l’ai vu une fois que je vais le regarder à nouveau. “

Serra a ensuite déclaré qu’il ne pensait pas que la victoire de Jones hurle un vol qualifié et que le cinquième tour était crucial pour “Bones”.

“C’est ce dont je me souviens avoir pensé:” Oh mec, il doit l’arrêter “, mais vous devez donner quelque chose au champion”, a poursuivi Serra. «Je veux dire, écoutez, à la fin de la journée, vous marquez le tour à tour, mais il est revenu. Ce dernier tour, il le traquait. Il ne l’accepte pas, il n’accepte pas la défaite. Vous auriez certainement pu faire un cas. Je me souviens avoir pensé qu’il avait gagné le combat, Dominick, mais c’était serré. »

Avec la défaite, Reyes a maintenant subi la première défaite de sa carrière professionnelle en MMA. Quant à Jones, il a maintenant eu trois défenses de titre réussies dans son deuxième règne en tant que champion des poids lourds légers de l’UFC.

Êtes-vous d’accord avec la position de Matt Serra sur le résultat de Jon Jones contre Dominick Reyes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.