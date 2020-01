Maurice Greene confiant qu’il va mettre KO Alexey Oleynik: «C’est difficile de faire du jiu-jitsu quand on se fait frapper et couder»

Crédit d’image: UFC.com

Maurice Greene est confiant qu’il reviendra dans la colonne des victoires à l’UFC 246 lorsqu’il affrontera Alexey Oleynik.

La dernière fois, Greene a subi sa première défaite à l’intérieur de l’Octogone lorsqu’il a été éliminé par Sergei Pavlovich. Bien qu’il ait perdu, il dit que c’était une expérience d’apprentissage et sait ce qu’il doit faire différemment maintenant.

Contre Oleynik, qui compte 45 victoires de soumission, Greene sait qu’il doit continuer ce combat. Mais, si ça va au tapis, il n’est pas trop inquiet. Il pense qu’il est difficile de faire du jiu-jitsu lorsque vous êtes touché.

“Bien sûr. Je serais idiot d’essayer de l’abattre et de me battre au tapis. J’ai un bon jiu-jitsu mais il a 45 victoires de soumission pour une raison », a déclaré Greene à BJPENN.com. “Si nous le maintenons debout, j’adorerais ça. Mais je n’ai pas peur d’aller au sol par tous les moyens. Tout le monde peut l’obtenir, c’est le jeu de combat. Il est difficile de faire du jiu-jitsu quand on se fait frapper et couder. »

Entrant dans ce combat, Oleynik a été éliminé lors de ses deux derniers combats. Green dit que cela ne lui donne pas confiance. Au lieu de cela, il sait que chaque combat est différent et il se prépare pour le meilleur Oleynik qui soit.

“Nous ne savons pas ce qu’il a fait pour se préparer à cela par rapport à ce qu’il n’a pas fait ou n’a pas fait au cours des deux derniers”, a-t-il expliqué. «Vous et moi savons tous les deux simplement parce qu’ils sont à l’UFC, cela ne signifie pas qu’ils sont dévoués et s’entraînent pendant des mois. Je vois cela comme je reçois le meilleur Alexey Oleynik et si je reçois quelque chose de moins que cela, je suis heureux. “

Bien que Greene dise que peu importe qu’Oleynik ait été éliminé dans des combats consécutifs, il est confiant qu’il fera trois défaites consécutives pour le Russe.

“Je pense qu’il mettra la pression comme il le fera et essaiera de m’attaquer à quelque chose jusqu’à ce qu’il se fasse assommer”, a-t-il expliqué.

Au final, Greene sait qu’il a ce qu’il faut pour être un futur champion de poids lourd. Et, l’ascension au sommet de la division commence ici à l’UFC 246.

«Nous commençons l’année avec un W et si je suis en bonne santé, trois, quatre, cinq fois cette année, ce serait bien. Si je suis capable de faire ce que je suis capable de faire, je pense que je peux avoir un concurrent numéro un ou un titre décroché d’ici la fin de cette année, au début de l’année prochaine », a conclu Greene.

