Mauvais sang: Pitbull et Carvalho s’entretiennent avant Bellator 241

Ce n’est pas un secret Patricio Freire et Pedro Carvalho ne s’aiment pas. Très bientôt, ils auront l’occasion de régler leur rivalité à coups de poing.

«Pitbull» et Carvalho se rencontrent vendredi soir lors du main event du Bellator 241 à Uncasville. Avant leur combat très attendu de tournoi de 145 livres, MMA Fighting a invité les poids plumes à s’interviewer.

Freire, le roi de deux divisions de la société, a dépassé Juan Archuleta lors de sa première apparition en Grand Prix quatre mois seulement après avoir envoyé Michael Chandler en 61 secondes pour remporter l’or léger.

Carvalho, quant à lui, s’est amélioré à 4-0 à Bellator avec une victoire au deuxième tour contre Sam Sicilia en septembre dernier, qui marquait sa troisième arrivée consécutive sous la bannière de la société.

Découvrez les interviews ci-dessous.

Patricio Pitbull demande à Pedro Carvalho

Pitbull: vous avez 14 combats et vous n’avez pas encore combattu un combattant de haut niveau. Vous avez eu du mal lors de votre dernier combat contre Sam Sicilia, et il a perdu de nombreux combats récemment. D’où vous est venue cette idée que vous pouvez me battre?

Carvalho: Premièrement, je ne sais pas où il a eu l’idée que je n’ai jamais combattu un dur à cuire quand son frère avait du mal à battre Derek Campos, et je l’ai battu en deux minutes. Deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi il pense que j’ai eu des ennuis contre Sam Sicilia. Le fait qu’il pense ainsi me donne un sentiment plus fort qu’il ne sait pas dans quoi il s’est embarqué. Ces questions me rendent heureux, je lui montrerai pourquoi je suis si confiant le 13 mars quand je lui montrerai comment je vais le battre.

Pitbull: En montrant d’innombrables fans portugais qui manquent de respect envers mon pays, vous m’avez attaqué en disant que je me victimisais, et vous avez même essayé de jeter des Brésiliens contre les Portugais. N’avez-vous pas honte de créer des mensonges pour le public quelques semaines avant le combat? Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir? Ce n’est pas la première fois que mes adversaires déforment mon attitude, et ils ont tous payé pour cela et ont été gênés.

Carvalho: Pourquoi me menace-t-il en ce moment? Nous allons nous rencontrer dans la cage. Il s’est vraiment victimisé, car il a commencé à publier des histoires de certains gars sur son Instagram – vous savez, des trucs où les gars disent des conneries sur les réseaux sociaux. J’ai eu des gars brésiliens [saying bad things], en particulier de son équipe, et je n’ai rien dit. Il est sorti sur les réseaux sociaux en disant: «Les Portugais ont fait ceci, les Portugais ont fait cela…» Il a même dit que moi et mes amis commentions. Si cela ne vous victimise pas, je ne sais pas ce que c’est. Il ne se comporte pas comme un homme, et surtout, il ne se comporte pas comme un champion. Un champion garde la bouche fermée et va là-bas et fait ses preuves. C’est ce qu’un vrai champion fait. Il essaie de faire comme si SBG sont les méchants et c’est le héros. Je m’en tiendrai à ce que j’ai dit: il essaie de se victimiser, et le 13 mars, il sera vraiment une victime.

Pitbull: Pourquoi vous et votre équipe insistez-vous pour que je vous sous-estime, que je vous ai choisi parce que vous êtes l’adversaire le plus facile? Je parie que vos entraîneurs vous le disent tous les jours, mais lors de notre première conférence de presse, je vous ai corrigé en disant que j’aurais choisi quelqu’un d’autre si c’était mon critère. Vous en avez vraiment besoin pour croire en vous?

Carvalho: Je ne sais pas dans quel monde il vit. Je n’ai jamais dit que je pense qu’il me sous-estimait. En fait, si vous allez à une interview que j’ai faite – et on m’a souvent posé cette question sur la raison pour laquelle il m’a choisi – [and] J’ai toujours dit que je ne sais pas et je m’en fiche. C’est peut-être parce qu’il me sous-estime, ou bien parce qu’il veut la querelle des SBG. C’est ce que je crois: il veut faire le nom de son équipe aux dépens de SBG. Je n’ai jamais dit nulle part que je pense qu’il me sous-estimait, car en fin de compte, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que la ceinture va être là, à m’attendre, brillante, et je vais ramener la tête de Pitbull en Irlande. Le reste ne veut rien dire.

Pitbull: J’ai autant de KO que de victoires. Qu’est-ce qui vous fait penser que je ne vais pas rester et échanger avec vous? Vous parlez comme si vous étiez si confiant, mais comment expliquez-vous cette peur d’être dominé par moi pendant 25 minutes? Il y a plusieurs messages de votre part sur Twitter me suppliant de ne pas utiliser mon grappling.

Carvalho: Écoutez, il a beaucoup de combats, ceci et cela, bla, bla, bla. D’accord, c’est des faits, mais nommez un attaquant de haut niveau auquel il a fait face. Qui? Il a terminé de très bons gars de MMA, mais je n’ai jamais vu un seul gars auquel il a fait face où j’ai dit: “Wow, c’est un attaquant de très haut niveau.” Jamais. Il a combattu de très bons lutteurs, [and] avant cela, il a combattu d’autres gars de haut niveau. Mais des attaquants de haut niveau qui peuvent le faire ressembler à un amateur, comme je peux le faire ressembler? Il n’a jamais affronté quelqu’un comme ça. On ne lui a jamais posé ce genre de questions délicates. Je sais qu’il ne va pas faire de commerce avec moi. Il essaiera probablement, mais quelques minutes plus tard, il essaiera de m’attaquer et de faire ce qu’il fait jamais en combat simple: le rendre ennuyeux et gagner aux points. Tout le monde peut voir qu’il a commencé sa carrière en tant que vrai Pitbull, et après être devenu un gars expérimenté et un champion, il est devenu un combattant. C’est ce qu’il est maintenant, un combattant ennuyeux.

Pitbull: Comment voulez-vous perdre? Battre et soumis comme votre idole Conor, ou avec votre menton craqué tôt?

Carvalho: Ces gars-là, lui et son frère, ce sont les plus grands fans de SBG et Conor au monde. Ce sont ceux qui le mentionnent constamment. Alors écoute, Patricio, je vais être ton ami et je vais t’apporter une chemise SBG signée que tu pourras mettre dans ta salle de sport!

Pedro Carvalho demande à Patricio Pitbull

Carvalho: Combien de tours pensez-vous que vous allez durer?

Pitbull: Tout d’abord, vous n’avez jamais disputé cinq rounds. Vous êtes f * ck, frère. Vous entrez dans un océan que vous n’avez jamais vu de votre vie. Tais-toi et arrête de parler sh * t.

Carvalho: Quels sont vos plans après avoir perdu la ceinture poids plume pour moi?

Pitbull: Continue de rêver, poupée.

Carvalho: Combien regrettez-vous d’avoir choisi de vous battre contre moi? Je voudrais juste saisir cette occasion pour vous remercier de m’avoir épargné le temps et de ne pas m’avoir fait attendre la demi-finale ou la finale pour devenir champion du monde.

Pitbull: Oh mon Dieu… qu’est-ce que je suis censé répondre à un gars comme ça? Honnêtement? Ce mec est fou. Il a avalé toute la merde que Conor McGregor a dite toute sa vie. Conor McGregor n’est plus ce type. Il a changé sa façon de se comporter, et ces gars de SBG continuent de parler merde. Je ne sais pas ce que c’est … il est fou. Il a besoin d’un psychiatre.

Il était au bon endroit au bon moment. Depuis avant le premier combat, quand on m’a demandé la date que je choisirais, j’ai dit mars à cause de mon repos et de ma récupération. Je pense que (Daniel) Weichel est le plus ancien combattant de cette [grand prix]et je suis juste après lui. Je pratique ce sport depuis 2003 et j’ai besoin de repos. J’ai mes blessures, je dois récupérer, profiter de ma famille. J’ai eu un combat difficile, 25 minutes de combat, et j’ai dit à tout le monde que je choisirais mars.

Pedro Carvalho et Darrion Caldwell étaient à cette date. Caldwell n’était pas une option pour moi, même avec son discours de poubelle, car il venait de perdre deux fois contre un poids mouche, donc je ne pense pas qu’il méritait de se battre pour le titre poids plume. Le deuxième gars était Pedro Carvalho, qui n’était pas assez classé pour se battre pour le titre, mais qui a remporté quelques victoires dans la division et qui avait plus de sens pour moi, alors je l’ai choisi.

Il ne pense pas être capable (de me vaincre). J’ai dû le corriger lors de la conférence de presse, quand nous avons eu la première mise au jeu et il a dit que je l’avais choisi parce que je pensais qu’il était le plus facile. Je n’ai jamais pensé ou dit cela.

Carvalho: Pourquoi investissez-vous autant de votre temps à vous entraîner contre un gaucher et à pratiquer un compteur pour mon coup de pied gauche? Je suis orthodoxe et si je dois atterrir ce coup de pied gauche, je le ferai quand même.

Pitbull: Il est tellement stupide. Il a combattu ses quatre derniers combats en tant qu’orthodoxe, mais a changé de position et a lancé des coups de pied à gauche. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je sais que les Portugais sont stupides, mais c’est trop, non?

Carvalho: Arrêtez de vous victimiser en créant une dynamique entre le Portugal et le Brésil. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous comporter comme un champion et un homme et donner l’exemple au lieu de vous comporter comme un bébé qui pleure?

Pitbull: C’est un fait, il ne peut pas dire que je me victimise. Allez sur mes réseaux sociaux et voyez que 95% des commentaires des fans portugais parlent de merde. La plupart d’entre eux sont irrespectueux, alors je les ai dénoncés parce que les Brésiliens doivent être avec moi dans cette guerre. Il n’y a rien à voir avec le fait d’être un homme ou de me victimiser. C’est un fait et cela se produit, ce n’est pas une blague.

Je suis très concentré sur la nuit de combat. Cela me donne du carburant supplémentaire à l’entraînement, mais la nuit du combat, il peut parler tout ce qu’il veut. Il peut essayer d’être comme Conor McGregor. Il peut marcher, parler et s’habiller comme lui, mais ce n’est pas Conor McGregor. Même s’il l’était, il se ferait encore botter le cul.

