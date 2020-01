Max Griffin prêt à se battre avec Alex Oliveira à l’UFC 248

Cela fait un moment que Max Griffin n’a pas été aussi excité pour un combat.

Griffin (15-7 MMA, 3-5 UFC) affronte Alex Oliveira à l’UFC 248 le 7 mars, un concours qui a “Fight of the Night” écrit partout.

Oliveira (19-8-1 MMA, 9-6 UFC) est propriétaire de quatre bonus de performance à l’UFC et a été impliqué dans certains brûleurs de grange avec des goûts de Yancy Medeiros et Mike Perry – et c’est ce qui rend ce match si excitant pour Griffin .

“Mec, je suis pompé”, a déclaré Griffin à MMA Junkie. «Je n’ai en fait pas été enthousiasmé par un combat dans quelques combats. J’ai eu le combat Thiago (Alves), pompé pour ça, puis j’ai eu Zelim (Imadaev), Alex Morono. J’étais genre, “Eh,” Cowboy. “Je suis sorti du lit, oui, tellement pompé.

«Ils avaient des contrats en cours de l’autre côté, donc nous n’avons presque pas eu le combat. Deux semaines plus tard, nous obtenons le combat. Nous obtenons l’accord du combat deux minutes plus tard, et nous sommes de retour à Vegas. Énorme spectacle, UFC 248, beau combat. “

Griffin, comme Oliveira, a eu des incohérences dans l’octogone. Il a perdu trois de ses quatre derniers matchs, dans des résultats frustrants où il pense que ses adversaires ne voulaient pas s’engager avec lui.

Mais avec Oliveira, il ne fait aucun doute qu’il est prêt pour une bataille.

“Beaucoup de gars, même s’ils sont des combattants, ils ne se battent pas”, a déclaré Griffin. «Ils ne sont pas là pour se battre, ils sont juste là pour gagner, mais Oliveira mourrait sur son bouclier là-bas. Il aime vraiment être là-bas, et je pense que cela se mélange à – vous avez un tueur. Je veux dire que nous avons tous les deux participé à “Fight of the Nights”. Il en avait beaucoup plus que moi, mais il est là, c’est une légende, et je suis prêt à y arriver. “

«J’ai subi des pertes étranges qui – j’ai repensé à mon bilan que je pouvais facilement dépasser largement les 500 points à l’UFC. Ce combat est énorme. Je sais qu’Oliveira est sur une séquence de défaites, mais cela signifie qu’il a faim. Il va vouloir gagner. Il ne veut pas se faire couper, mais il retourne au Brésil, et c’est tout. “

