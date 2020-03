Max Griffin prévoit de terminer Alex Oliveira et de “ prendre son âme ” à l’UFC 248

Max Griffin était excité lorsqu’il a obtenu l’offre de contrat pour combattre Alex Oliveira, à l’UFC 248.

Griffin cherche à combattre de grands noms depuis qu’il a vaincu Mike Perry en 2018. Depuis lors, il admet que les affrontements ne l’ont pas autant excité, mais samedi contre «Cowboy» Oliveira, c’est une autre histoire.

«J’étais f ***** g pompé. Mes derniers combats, comme Zelim [Imadaev], [Alex] Morono, je n’étais pas excité pour eux », a déclaré Max Griffin à BJPENN.com. «Je veux combattre les grands noms et quand j’ai eu le combat contre Oliveira, j’étais excité, extatique. Je commence à danser, je suis excité mec. C’est grand, je suis pompé. “

Entrant dans ce combat, Oliveira est sur une séquence de trois défaites consécutives et pourrait se battre pour son travail. Donc, Griffin sait que cela ne fera que rendre Cowboy plus dangereux dans ce rebut.

«Au total, il va venir là-bas et essayer de me tuer. Je veux m’engager et c’est un gars amusant et sauvage. Je sais que c’est un combat que les gens attendent avec impatience », a-t-il déclaré. “Il était censé combattre Mickey Gall et ils ont abandonné ce combat pour que nous puissions nous battre.”

Dans ce combat, Max Griffin est confiant qu’il obtiendra sa main levée en dépit d’être l’opprimé. Il sait qu’il a les meilleures compétences car en 2019, il était à égalité au deuxième rang des éliminatoires de l’UFC, chose qu’il ne réalisait même pas avant que l’UFC ne le lui dise il y a quelques semaines.

Il sait également que son cardio est beaucoup amélioré, alors il prévoit d’utiliser toutes ses armes pour battre Alex Oliveira et le faire arrêter.

«Nous allons l’apporter, mais je vais le finir, je vais le faire arrêter. Il est coriace, il va tomber et se relever. Mais, je vais le faire démissionner, et je prends son âme. Mon taux de réussite au retrait est élevé. Je vais frapper, lutter, tasser et pilonner. Juste un rythme élevé et je vais le finir, je n’ai pas le choix », a-t-il expliqué. “La façon dont ces juges ont marqué les combats, je ne peux pas aller aux tableaux de bord. J’aime le gars, ne parle pas de détritus, mais c’est ce que je vais faire. »

Griffin dit également que l’équipe d’Oliveria sait que c’est aussi un combat difficile. Il a révélé que leur équipe ne voulait pas prendre le combat car ils sont sur une séquence de trois défaites consécutives et savent que cela pourrait être la fin de la carrière de Cowboy à l’UFC.

«Ce combat n’a presque pas eu lieu. J’ai dit f ** k ouais quand j’ai reçu l’offre et que son équipe n’en voulait pas et ils ont mis deux semaines à accepter le combat parce qu’ils savent que je suis un dur à cuire », a-t-il déclaré.

En fin de compte, Max Griffin reste certain qu’il obtiendra sa main levée là où il pense qu’une victoire le mettra bien en place pour combattre un autre grand nom après cela.

«Même s’il en a perdu quelques-uns, il est toujours un grand nom. Je veux le battre, puis sur le suivant. Ce genre de gars qui veut se battre », a conclu Griffin. “Il va l’apporter et c’est pourquoi ils ont mis cela en place. C’est ce que je veux, je veux combattre des gars connus. »

Pensez-vous que Max Griffin pourra finir Alex Oliveira et prendre son âme à l’UFC 248 comme il le dit?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.