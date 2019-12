Max Holloway a finalement compris ce qui a causé les «symptômes de commotion cérébrale» de l'UFC 226, poursuite en cours

Un an après que l'ancien champion des poids plumes, Max Holloway, ait été contraint de se retirer de sa défense de titre prévue contre Brian Ortega à l'UFC 226 en raison de "symptômes de commotion cérébrale", l'ex-champion semble avoir trouvé la racine du problème.

S'exprimant sur le podcast de Joe Rogan, "Blessed" a parlé autant que possible des détails entourant sa lenteur au cours de la semaine de combat, qui a été porté à la connaissance de tous à la télévision en direct par l'ancien champion des poids moyens, Michael Bisping.

«Ce combat de juillet, quand nous nous préparions, c'était à Vegas. J'ai dû me rendre à New York pour faire ma journée médiatique. Donc d'Hawaï à New York. Nous avons fait 12 heures de média puis nous sommes allés à Vegas, je pense que je suis arrivé à Vegas jeudi. Je me sentais juste hors de lui », a déclaré Holloway via MMA Fighting.

«Pas vraiment de réduction de poids, nous suivions un régime et tout ça. Même l'eau, je bois de la semaine de combat contre l'eau diluée. Même avant le combat, nous buvons de l'eau diluée. Il y a quelques jours et ça ne partait pas. "

Après le combat, Max a dû subir plusieurs tests médicaux et travaux de laboratoire pour comprendre ce qui n'allait pas exactement. Enfin, Holloway et son équipe ont eu le mot, bien qu'il ne soit pas en mesure de révéler les détails exacts puisqu'il poursuit une action en justice.

«Je pouvais dire exactement de quoi il s'agissait. C'est quelque chose que nous avons consommé », a déclaré Holloway. «Comme en ce moment, peu de gens le savent, j'ai quitté mon ancienne direction. Je suis avec une nouvelle direction maintenant et mon manager maintenant, il est comme un gars de la science du comportement et il regarde probablement ce flux se tortiller comme je parle mais nous avons des choses en cours », a-t-il ajouté.

«Je cherche à travailler avec des avocats et nous prévoyons de poursuivre quelqu'un. Il y a un tas de choses dont je ne peux vraiment pas parler. Voilà pourquoi il se tortille là-bas. Je ne devrais probablement pas en parler trop mais c'est ce que c'est. C'était quelque chose que j'ai consommé. Je ne sais même pas si je peux vous dire (ce que c'était). "

Depuis lors, Max a vaincu Ortega à l'UFC 231, avant de manquer à son objectif de remporter le titre intérimaire des Lightweight contre Dustin Poirier à l'UFC 236. Après avoir vaincu Frankie Edgar trois mois plus tard, "Blessed" perdait son 145 -le titre d'Alex Volkanovski lors de l'événement UFC 245 de samedi dernier (14 décembre 2019).

Quant à la suite de Max, cela n'est pas clair pour le moment, mais il semble qu'il ait un tout autre type de combat dans les mains dans un avenir prévisible.