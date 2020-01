Max Holloway contre Alexander Volkanovski [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

Les élites poids plume de l’UFC Max Holloway et Alexander Volkanovski ils entreront en collision ce samedi 14 décembre 2019 à UFC 245 de l’intérieur T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

Holloway Il n’a pas perdu 145 livres depuis 2013, remportant 14 combats incroyables au cours de cette période. Quel que soit le style de vos adversaires, Holloway dessinez chacun d’eux dans des matchs de kickboxing, en les noyant avec un volume constant. Semblable à l’événement principal, ce combat se moque du fait que Volkanovsky Il submerge également vos adversaires avec une activité constante. Le concurrent australien a remporté 17 combats consécutifs, dont ses sept premiers dans l’Octogone.

C’est un combat remarquable qui soulève de nombreuses questions, alors regardons de plus près les clés de la victoire pour chaque homme:

Max Holloway

Record: 21-4

Victoires clés: José Aldo (UFC 218, UFC 212), Frankie Edgar (UFC 240), Brian Ortega (UFC 231) Anthony Pettis (UFC 206), Ricardo Lamas (UFC 199), Cub Swanson (UFC dans FOX 15), Jeremy Stephens ( UFC 194)

Défaites clés: Dustin Poirier (UFC 236, UFC 143), Conor McGregor (UFC Fight Night 26), Dennis Bermudez (UFC 160)

Les clés de la victoire: il y a des puncheurs à gros volume, et puis il y a Max “Blessed” Holloway. Le Hawaiian établit généralement des records de différence de frappe lors des combats, accumulant des nombres massifs après avoir réglé le jab et lancé des dizaines de combinaisons.

Holloway Il a démontré sa capacité à combattre de l’extérieur et à éviter les ennemis avec des mouvements latéraux, mais ce n’est pas le combat pour ces tactiques. Volkanovsky C’est un voyou, bien entraîné pour frapper les ennemis qui cherchent à éviter les échanges. En fait, les deux Holloway quant à Volkanovsky Ils aiment être le combat menant la danse, et il semble probable que tout homme qui avance obtiendra de meilleurs échanges.

Il est également important que Holloway donner un coup de pied activement que vous pouvez compter Volkanovsky pour lancer le passage furtif à la section centrale. Les coups de pied peuvent augmenter le risque de démolition, mais Holloway j’ai hâte de battre Volkanovsky tout en étant limité à un petit arsenal.

Enfin, le travail corporel sera la clé ici! C’est un combat de 25 minutes, et même si aucun ne va se fatiguer au point de devenir inefficace, un travail corporel précis peut provoquer une négligence dans les rounds ultérieurs. Oui aussi Holloway est bas et déchire des crochets dans le ventre, Volkanovsky Vous aurez du mal à lancer une démolition à deux jambes.

Alexander Volkanovski

Record: 20-1

Victoires clés: José Aldo (UFC 237), Chad Mendes (UFC 232), Darren Elkins (UFC Fight Night 133), Jeremy Kennedy (UFC 221), Mizuto Hirota (UFC Fight Night 110)

Défaites clés: aucun

Les clés de la victoire: Volkanovsky C’est un athlète vraiment impressionnant, une combinaison brutale de force monstrueuse et de conditionnement impeccable. Bien qu’il ne soit certainement pas au-dessus de jeter son ennemi sur le tapis et de simplement l’écraser, Volkanovsky Il est également un kickboxeur technique qualifié, car il combine assez bien un coup intelligent et un coup de pied de tête.

Encore une fois, il semble très probable que ce combat soit décidé par l’homme qui avance, car les deux fonctionnent mieux tout en menant la danse. En ce sens, la lutte des Volkanovsky Cela devrait être un véritable avantage, même si vous ne pouvez pas réaliser une seule démolition, car l’Australien peut s’engager complètement avec des coups de pied et des coups de poing sans craindre d’être frappé dans le dos.

Volkanovsky vous devez être clair pour Holloway Tu ne peux pas faire pareil. Même si le tir échoue, essayer de s’accroupir avec votre main droite ou de recevoir un coup de pied envoie un message précieux qui Holloway Vous devez vous inquiéter de la démolition. Dans ce qui est susceptible d’être une lutte compétitive à haut volume, ce petit doute pourrait être ce qui fait la différence.

Max Holloway vs Alexander Volkanovski LIVE

C’est vraiment un combat formidable.

Holloway Il s’est clairement imposé comme le deuxième poids plume en importance de tous les temps. Bien qu’il y ait encore du travail à faire pour sortir José Aldo de ce poste, Holloway Il s’est également avéré être l’un des meilleurs champions du sport. En poids plume, il est tout simplement intouchable.

Volkanovskyquant à lui, il possède tous les attributs physiques et techniques que l’on recherche chez un futur champion. Il a passé tous les tests qui sont lancés avec grand succès: Aldo et Chad Mendes sont aussi des tests SÉRIEUX! C’est un témoignage de son talent qu’il est un mineur sans défense pour un champion aussi dominant.

C’est une combinaison de compétences si élevée qu’une éventuelle vengeance semble probable quel que soit le résultat. Pour Holloway, il est possible qu’il passe à Lightweight s’il tousse sa couronne de 145 livres, mais sinon, il sera immédiatement dans le mélange. En attendant, oui Volkanovsky C’est l’homme qui va détrôner l’Hawaiian, ses chances semblent fortes pour un long règne du titre.

Répétition vidéo: