Max Holloway de l’UFC combat le coronavirus avec des conseils de bon sens

Les derniers jours ont été un tronçon épuisant mentalement si vous suivez des arts martiaux mixtes.

Le MMA attire certains des esprits les plus intelligents, les plus drôles et les plus vifs que vous ayez jamais rencontrés dans le monde du sport, des gens brillants intrigués à la fois par l’élément d’échecs humain du MMA et par les personnalités complexes qui y participent.

Ensuite, il y a l’autre côté de la médaille: le MMA tire également sa juste part d’idiots. Ils ne sont pas si nombreux en nombre, mais ils sont vraiment bruyants, et dans des moments comme le week-end dernier, cette amplification les fait ressembler à un plus grand pourcentage de l’auditoire qu’ils ne le sont réellement.

Donc, comme on pouvait s’y attendre, une fois que la nouvelle a commencé la semaine dernière que tout le monde en dehors de l’UFC dans les sports professionnels fermait ses portes face à la pandémie de coronavirus, le segment de la base de fans qui vous dit fièrement des choses comme: «Bro, je me suis éduqué sur YouTube et découvert que la terre est plate “, a commencé à appeler ceux qui ont plaidé pour le bon sens” des flocons de neige “et a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun danger à ce que l’UFC procède à des spectacles.

Juste au moment où vous pensiez qu’il était temps de perdre espoir, Max Holloway vient à la rescousse, avec son fils, Rush.

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC est reconnu depuis longtemps comme l’une des bonnes personnes du sport, l’un des combattants que vous voulez avoir au premier plan lorsque vous essayez d’expliquer le bon côté du sport à des gens qui ne le comprennent pas. .

Lundi, juste au moment où l’UFC a enfin repris ses esprits et a débranché son calendrier à venir, Holloway et son fils ont laissé tomber un