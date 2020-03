Max Holloway discute du système de notation du MMA: “Je n’ai jamais rencontré un combattant ou même un juge qui pense que c’est parfait”

Image: L’étoile

Vendredi soir, Kansas City accueillera une nuit monumentale dans l’histoire du MMA, et Max Holloway veut en faire partie.

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC sera présent pour le spectacle de l’Invicta FC au Memorial Hall au Kansas. Ce sera la première fois dans le MMA moderne qu’un système de notation ouvert – ou système de notation en temps réel – est utilisé dans les grandes compétitions.

Après chaque tour à Invicta FC: Phoenix Series 3, les scores des juges seront rendus publics. La Kansas Athletic Commission (KAC) a décidé le mois dernier qu’elle autoriserait la mise en place de pointages en temps réel pour les épreuves dans son état. Le spectacle Invicta sera le premier spectacle fonctionnant selon de nouvelles règles, un contraste frappant avec les règles unifiées actuelles du MMA où les scores sont lus à la fin du combat.

Holloway a partagé ses propres critiques du système de notation répandu actuel pour le MMA dans le passé et aujourd’hui n’est pas différent.

“Je suis à l’UFC depuis huit ans”, a déclaré le hawaïen à ESPN. «J’ai remporté cinq combats de titre à l’UFC et je n’ai jamais rencontré de combattant ni même de juge qui pense que le système de pointage en MMA est parfait. Alors qu’allons-nous faire? Nous à ce point. Si nous convenons tous que ce n’est pas parfait, qu’allons-nous faire? Qu’est-ce que nous faisons? Que faisons-nous maintenant? Allons-nous continuer à tweeter? Qu’est-ce que nous faisons? Pourquoi parlons-nous encore si nous sommes tous d’accord? La première étape consiste à tester des idées. Et c’est pour cela que je suis ici. “

Le commissaire de boxe du Kansas, Adam Roorbach, a expliqué que deux personnes collecteront les scores des juges après chaque tour. Roorbach entrera ensuite les scores dans un ordinateur. Il y aura deux personnes avec des tablettes de chaque côté de la salle qui afficheront les scores. Les scores seront également téléchargés sur grand écran au début de chaque manche.

L’intention est d’empêcher les combattants de voir facilement les scores eux-mêmes, mais de permettre à leurs entraîneurs de voir et de dire à leurs athlètes, s’ils le souhaitent. Roorbach prévoit que les modifications du système prendront environ 40 secondes ou moins entre chaque manche.

“Nous ne voulons pas éloigner le combattant de son temps de récupération”, a déclaré Roorbach. “Nous ne voulons pas enlever le cutman ou l’entraîneur travaillant sur le combattant.”

“Le score ouvert a été testé en boxe”, a ajouté Holloway. “Cool. Le MMA n’est pas de la boxe, mes amis. Nous ne savons pas avec certitude comment cela fonctionnera dans le MMA. Et si cela crée plus de problèmes qu’il n’en résout, tant mieux, car au moins nous avons enfin des preuves et pouvons passer à l’idée suivante.

«Mais ça marche peut-être. Ou peut-être que cela crée de nouveaux problèmes. Mais nous pouvons corriger ceux-ci avec de nouveaux scores et règles. Je ne sais pas, mais personne ne le sait. Et c’est pourquoi nous devons déposer le sac de Cheetos maintenant et faire le travail. Je suis là pour ça. “

Êtes-vous avec Max Holloway sur celui-ci? Aimez-vous l’idée du nouveau système de notation?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.