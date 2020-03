Max Holloway exhorte les fans de l’UFC à prendre au sérieux l’épidémie de coronavirus: “Ce n’est pas (un combat) que nous voulons plonger dans les eaux profondes”

Image via @ufc sur Instagram

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Max Holloway, a envoyé un message aux fans lundi, les exhortant à prendre la menace des coronavirus au sérieux.

L’UFC a annoncé lundi avoir annulé les trois prochaines cartes qu’elle avait programmées à Londres, Columbus et Portland (plus tard Las Vegas) en raison de l’épidémie de coronavirus qui a ravagé le monde. L’UFC a tenu son événement à Brasilia le week-end dernier au mépris de ce que d’autres ligues sportives professionnelles ont fait, mais finalement l’UFC n’a eu d’autre choix que de tirer le meilleur parti de ses trois prochains événements malgré le fait que les combattants voulaient participer. Alors que de nombreux combattants sont fâchés, les combats ont été abandonnés, Holloway pense que c’est le bon choix.

Holloway pense que l’UFC a pris la bonne décision en annulant les combats. Dans une publication sur Instagram lundi, Holloway a plaidé auprès des fans de l’UFC pour prendre au sérieux la lutte contre le coronavirus et pour nous assurer de protéger les plus vulnérables. Consultez le message de Holloway ci-dessous.

Je ne pense pas qu’il y ait un docteur qui dirait que COVID-19 est plus dangereux que de se battre pour gagner sa vie. Je n’en ai pas peur pour être honnête. C’est comme la grippe mais 10 fois plus meurtrière. Et alors? Je me mets chaque jour plus en danger. Donc, pour tous ceux qui ressentent cela, je suis d’accord

⁣

Mais j’ai aussi appris que ce n’était pas de moi. Je peux le porter. Je ne peux avoir aucun symptôme comme Donovan Mitchell. Ensuite, je peux le donner à ma grand-mère et peut-être qu’elle ne le bat pas. Alors quoi? Toutes mes ceintures de titre UFC ne me rendront pas assez difficile pour assumer cette responsabilité. responsibility

⁣

Hawaï n’a pas autant de lits d’hôpital… Si seulement quelques centaines de personnes âgées doivent être en soins intensifs pour se faire soigner, alors quoi? Que se passe-t-il alors lorsque Sista Moki entre dans un accident de voiture et que l’USI est déjà plein? Je ne sais pas. Personne ne le fait et nous ne voulons pas le savoir.⁣

⁣

Il ne s’agit pas de la plupart d’entre nous qui pourraient l’obtenir et le battre. Il s’agit des personnes qui ne le battront pas, donc nous devons nous assurer de faire notre part pour les protéger. Prenez la distance sociale au sérieux. Imaginez que vous l’avez déjà. Prenez de la distance pour protéger les autres ET vous-même.

⁣

Je sais que lorsque le gouvernement dit “préparez-vous mais ne paniquez pas”, cela hurle de panique. J’ai compris. Mais aucun de nous n’a besoin de 48 rouleaux de papier hygiénique… Donc, si vous connaissez quelqu’un qui peut avoir besoin de fournitures, nous devons l’aider et partager. Mais souvenez-vous également que nous pourrions déjà l’avoir et ne pas le savoir, alors soyez TRÈS prudent? ⁣ »

⁣

Et si vous me voyez dans le magasin, souriez, pointez le sol si vous êtes un banga, mais nous n’avons pas besoin de prendre de photos. La plupart des gens qui vont au magasin en temps normal n’interagissent probablement qu’avec un ou deux étrangers. Quand je vais n’importe où, j’ai des centaines d’interactions, beaucoup de gens viennent vers moi. Je suis un aimant pour les virus. Ce n’est pas bon pour la santé de vos proches d’interagir avec moi maintenant.

⁣

Je vous promets que lorsque tout sera terminé, mon équipe se réunira et saluera afin que tous ceux qui veulent une photo ou un autographe puissent en obtenir un, alors ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas votre chance.

⁣

Ce n’est pas pratique. Ceci est un combat. Vous me connaissez. J’adore me battre en eaux profondes. Ce n’est pas celui que nous voulons emmener dans les eaux profondes. Plus vite nous pouvons ralentir la propagation, plus vite nous revenons à la normale.