Max Holloway veut une version UFC du All-Star Weekend de la NBA

Max Holloway vient peut-être de proposer une idée géniale.

À la suite de la 69e édition du week-end All-Star à succès de la NBA, l’ancien champion des poids plumes aimerait voir l’UFC organiser un événement similaire, peut-être pendant la «Semaine de la lutte internationale».

«Regarder le week-end des stars de la NBA et c’est toujours tellement malade. Vous me demandez ce que nous pouvons faire pour ajouter à la semaine de combat internationale? Quelles sont nos versions du concours dunk et du concours 3 points? Quels défis en matière de compétences pouvons-nous relever? Quels jeux de célébrités pouvons-nous faire? Matchs de célébrités BJJ? “

Nous avons récemment vu la compétition de grappling «Quintet Ultra» se dérouler, qui présentait un concept sympa de quatre équipes différentes (UFC, Strikeforce, WEC et PRIDE) qui se lancaient sur les tapis.

Et avec la NBA réalisant un jeu de célébrité, un défi de compétences, une fusillade à 3 points, un concours de dunk, puis un match des étoiles pour couronner le week-end, Holloway a plaisanté: Pourquoi ne pas avoir quelque chose comme un concours de cardio le confrontant à d’anciens champions par intérim de l’UFC Tony Ferguson et Colby Covington?

«Moi Tony Colby sur des tapis roulants. Tu ne veux pas voir qui vomit en premier? Lol ”

Et bien sûr, Tony Ferguson est le type de gars qui jouerait.

Alors que la participation de Cub Swanson lors du «Quintet Ultra» a entraîné un ACL déchiré, l’idée de Holloway n’est pas trop tirée par les cheveux compte tenu de la croissance du sport dans le facteur divertissement, en particulier.

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.