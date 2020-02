Max Rohskopf du Titan FC se réjouit de l’attention accrue accordée à l’UFC

Max Rohskopf est prêt pour les grandes ligues.

Le poids léger de 25 ans est considéré par beaucoup comme une perspective prometteuse qui pourrait très bien se retrouver dans la liste de l’UFC à l’avenir. Rohskopf (4-0) est invaincu dans sa carrière MMA avec les quatre victoires à venir par soumission. Il est également un ancien lutteur de la Division I de la NCAA de l’État de Caroline du Nord.

Rohskopf a récemment changé d’organisation de Final Fight Championship à Titan FC. Il doit faire ses débuts avec la promotion vendredi contre Paulo Silva au Titan FC 59 à Fort Lauderdale, en Floride.

Avec de nombreux yeux sur lui et maintenant dans une organisation qui a lancé de nombreux combattants à l’UFC, Rohskopf se félicite de l’attention nouvellement ajoutée à sa jeune carrière de MMA.

“Je ne sais pas quels sont les chiffres, mais j’ai déjà lutté devant 20 000, 30 000 personnes”, a déclaré Rohskopf à MMA Junkie. “Dans l’Iowa, Carver-Hawkeye Arena, c’est un tas de hillbillies qui me disent que je suis trop jolie pour lutter et (explétive), et tous les globes oculaires sont sur moi parce que c’est une double compétition ou autre chose. C’est donc quelque chose auquel j’ai l’habitude et toujours, au moins en lutte et en jiu-jitsu, j’ai toujours mieux performé sous pression. “

Rohskopf n’a que deux ans dans sa carrière professionnelle de MMA, mais dit qu’il est temps que les têtes commencent à tourner son chemin.

“Il est temps (explétif) – je travaille trop dur depuis trop longtemps”, a déclaré Rohskopf. «(J’ai eu) beaucoup de revers et des trucs comme ça, donc pour moi, il est temps. Les attentes sont là et je veux les briser, donc je vis toujours pour les étoiles et si je ne les atteins pas, ça va. Cela met un peu plus de pression (sur moi), mais la bonne pression qui m’excite. »

Rohskopf ne prévoit pas de perdre de sitôt et pense qu’il ne s’agit pas de savoir s’il va se rendre à l’UFC, mais quand.

«Je n’ai eu de conversations avec personne à l’UFC, mais je connais beaucoup de membres des médias, beaucoup de gens, beaucoup d’amis chez Xtreme Couture, et tous mes entraîneurs ici, et ma direction leur a parlé – donc je sais qu’ils savent pour moi.

“Ce sera juste une question de quand ils voudront de moi. Mais je suis prêt maintenant, cette seconde. “

