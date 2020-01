Maybere Barber absent neuf mois en raison d’une rupture des ligaments croisés

Alors que certains étaient sûrs qu’en 2021, elle serait déjà championne, Maycee Barber Il aura un 2020 sans trop d’activité.

La combattante de 21 ans a subi sa première perte professionnelle aux mains de l’expérimenté Roxanne Modafferi sur le stellaire des préliminaires de UFC 246. Au cours du deuxième assaut, Barber, qui se proclame «l’avenir» des MMA féminins, a subi une blessure au genou qui a fini par conditionner sa performance dans le reste du combat, qu’il perdra par décision unanime.

La gravité de la blessure était inconnue pendant le combat, mais le père de Maycee, Bucky Barber, a confirmé à ESPN après le PPV qu’il s’agit d’une rupture complète des ligaments croisés de son genou gauche et qu’il est très probable que Il en a souffert lors du premier assaut, pas du second, comme on le pensait auparavant.

Le Flyweight devrait être hors service pendant neuf mois, ce qui indique qu’il pourrait revenir dans l’Octogone au moins en décembre.