Maycee Barber attribue la perte de l’UFC 246 à un LCA déchiré; chirurgie programmée

Maycee Barber passera sous le couteau la semaine prochaine.

La perspective de poids mouche de l’UFC devrait subir une intervention chirurgicale lundi prochain pour réparer un LCA gauche déchiré. Barber (8-1 MMA, 3-1 UFC) a subi une blessure au genou lors de sa perte de décision face à Roxanne Modafferi il y a un peu plus d’une semaine à l’UFC 246. La défaite face à Modafferi a marqué la première défaite professionnelle de Barber, 21 ans. .

Lors d’une apparition lundi sur “Ariel Helwani’s MMA Show”, Barber a parlé de sa blessure et de sa première défaite.

“Je l’ai fait au premier tour”, a déclaré Barber en se rappelant le moment où elle s’était blessée au genou. «Cela n’a pas fait vraiment de mal jusqu’au deuxième tour, mais je l’ai fait dans le premier mouvement que j’ai fait. Moi, comme, j’ai marché sur son pied au premier tour, et j’ai trop bougé et dépassé, et ça a sauté. C’était comme: «Oh, non. Ce n’est pas bon. »Mais ce n’était pas terrible non plus.

«Je savais que je devais me battre, alors j’ai continué. Au deuxième tour, j’étais assis et quand je me suis levé du tabouret, je me suis dit: «Ce n’est pas bon.» Mais je n’ai rien dit à personne au premier tour. Je n’ai rien dit à mes entraîneurs, parce que j’essayais de le cacher. J’essayais de le leur cacher, parce que je ne pensais pas que c’était si mauvais. Alors que je me levais du premier au deuxième tour, c’était comme: «Je ne peux pas. C’est vraiment mauvais. »»

Il était clair que Barber était affaibli pendant le combat. La native de Milwaukee pense que la malheureuse blessure a joué un rôle dans sa performance.

“Je comprends qu’il doit y avoir un gagnant et un perdant”, a déclaré Barber. «Malheureusement, (UFC 246) n’était pas ma nuit. Quelle que soit la jambe, évidemment, je pense vraiment qu’elle joue un rôle dans ma performance.

“Je le sais, et j’aimerais revenir en arrière et le montrer à tout le monde, montrer ce que je sais à tout le monde. Mais à la fin de la journée, vous ne pouvez pas contrôler les choses qui se produisent, mais vous pouvez contrôler ce que vous choisissez de les laisser faire dans cette situation. Je voulais avancer et montrer que je ne suis pas seulement «je dois avoir une journée parfaite pour me battre». C’était une journée très (imparfaite), et je voulais me battre et je l’ai fait. »

À quelques jours de l’événement, le père de Barber a publié sur Instagram une pensée similaire, mais peut-être avec un ton différent. Beaucoup ont accepté le poste de père de Barber discréditant Modafferi et attribuant le résultat uniquement à la blessure.

Le père de Barber a attiré beaucoup de chaleur sur les médias sociaux pour ses commentaires. Maycee n’attendait rien de différent de son père et ne prête pas attention aux critiques.

“Cela ne me dérange pas, car chaque père va avoir une certaine réaction, et c’est ainsi qu’il va réagir”, a déclaré Barber. «Je suis sa fille, je suis allé là-bas et je me suis battu. Il veut justifier, et il veut dire, “Non, elle n’a pas perdu parce qu’elle avait ce truc de jambe.” Ce qui, vrai ou pas, c’est, selon lui, c’est lui qui essaie de protéger et de prouver.

«Il va toujours être de mon côté. Il va se battre à mort, et je l’apprécie. Vous ne pouvez pas vous attendre à être dans cette vie et à ne pas avoir la peau épaisse, donc ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, oui, ça craint, mais je ne lis pas de choses à ce sujet. Je ne lis pas les choses à moins que d’autres personnes ne me les envoient. J’essaie de ne pas y prêter attention car tout le monde a sa propre opinion, et tout le monde a droit à sa propre opinion. »

Barber s’attend à être inactive pendant les mois à moi, se remettant de la chirurgie qu’elle prévoit subir la semaine prochaine. Elle a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’elle voulait être la plus jeune championne de l’histoire de l’UFC – un record actuellement détenu par Jon Jones, devenu champion à 23 ans.

Malgré le revers majeur des blessures, Barber pense toujours qu’elle peut réaliser son rêve.

“Au moment où j’en aurai fini avec la chirurgie et cette rééducation, j’aurai 22 ans encore, donc j’aurai un peu plus d’un an pour y parvenir”, a déclaré Barber. «Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Je crois vraiment que je suis sur la piste pour le faire, et ce n’est qu’une montagne qui m’a été présentée, et je dois la gravir.

«Ça va me rendre meilleur dans le gymnase, et ça va me rendre plus fort et plus préparé mentalement quand j’aurai atteint le combat pour le titre. Je suis donc impatient. “

