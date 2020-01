Maycee Barber dénonce un médecin de l’UFC 246 pour avoir exposé une blessure et avoir joué avec sa tête

Maycee Barber s’est blessée au genou à l’UFC 246 avant de perdre contre Roxanne Modafferi.

Et si vous pensez “No shit, Sherlock” alors je vous demanderais, s’il vous plaît ne tirez pas sur le messager. Barber a récemment publié une autre déclaration après le combat pour nous rappeler qu’elle aurait probablement gagné – comme le suggéraient les bookmakers – avant de se blesser.

“Roxanne est une concurrente phénoménale, donc je ne doute pas qu’elle continuera de s’occuper de ses affaires”, a écrit Barber à MMA Fighting. “Elle et moi nous croiserons à nouveau, et j’aurai l’occasion de prouver à tout le monde ce que mon équipe et moi-même savons déjà.”

On dirait que Barber veut prouver que sa défaite a été un coup de chance et qu’elle gagnerait facilement un match revanche poids mouche, ce qui n’est pas sans rappeler ce que pensaient Tom Brady et les New England Patriots avant de rattraper les Giants de New York en 2012.

Il convient également de noter que ses derniers commentaires ont été publiés dans une déclaration préparée provenant de son père et entraîneur-chef, Bucky Barber, qui a passé les derniers jours sur Twitter enlisé dans un cas hilarant d’identité erronée.

“Je faisais tout mon possible pour masquer le fait que j’avais été compromis”, a déclaré Barber. «J’ai l’impression que le médecin a complètement trahi que je m’occupais de quelque chose. Cela a également rendu la blessure plus importante pour moi lorsque j’essayais de la pousser hors de ma tête pour le combat. Si c’était moi qui me battais, si j’avais vu le médecin entrer et vérifier le genou de quelqu’un, ce serait instantanément la chose que je visais. »

Modafferi a admis plus tard avoir délibérément évité le genou endommagé, mais Barber suggère que l’ingérence du médecin a obscurci sa concentration pour le reste du combat, ce qui s’est terminé par une décision unanime en faveur du «Happy Warrior».

Barber devrait passer sous le couteau dans les deux prochaines semaines et après une longue cure de désintoxication, il visera un retour en octogone d’ici la fin de l’année. Modafferi, quant à lui, est entré dans le Top 5 lors de la mise à jour du classement officiel de la semaine dernière.

