Maycee Barber espère revenir à la fin de l’année, si tout se passe bien

Le masseur Maycee Barber est optimiste quant au retour cette année après avoir reconstruit le ligament croisé antérieur de sa jambe gauche.

“Si un médecin avait un avis et que j’aimais ça, je ne me battrais probablement pas pendant un an” il a dit Barbier au podcast de The Score MMA. “Mais si j’ai la bonne thérapie, la réadaptation et les bonnes choses, j’ai eu la chance d’avoir au Performance Institute avec un site de réadaptation ici dans le Wisconsin.”

Barbier Il a ajouté qu’il avait été en contact avec des entraîneurs et d’autres combattants qui ont subi des blessures similaires pour obtenir des conseils sur la façon dont ils abordaient le processus de réadaptation.

Elle a indiqué que le processus pourrait prendre huit mois et que “Je pourrais me battre à la fin de l’année, si tout se passe bien”.

Barbier Il s’est blessé au genou au premier tour de sa défaite par décision unanime devant Roxanne Modafferi à l’UFC 246. Le combattant est déçu de sa performance, Barbier Réfléchissez aux avantages de persévérer malgré les blessures et d’être bien préparé avant un combat.

«Aurais-je dû dire à tout le monde que je me suis cassé le genou dans les cinq premières secondes? Peut-être, peut-être pas », dit-il. “Je ne pense pas que les gens se soucient vraiment de cela. Je pense que c’est plus comme ça, pourriez-vous combattre cela?

«Pour moi, ma performance a été horrible, mais en même temps, je sais tout ce que j’ai fait dans mon camp et à quel point j’étais préparé. Ce fut le meilleur camp que j’ai jamais eu dans ma vie“Il a continué Barbier, ajoutant que dans les tours de combat, elle mettait ses pairs en difficulté “.

“Je n’avais pas l’impression de pouvoir participer au combat le plus préparé”conclut-il.