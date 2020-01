Maycee Barber face à une longue absence avec une déchirure complète du LCA

Image: @Mayceebarber sur Instagram

Maycee Barber, espoir de poids mouche à l’UFC, a connu sa première perte de sa carrière professionnelle dans le MMA samedi, perdant une décision déséquilibrée et sanglante face à la vétéran de 16 ans, Roxanne Modafferi, sous la carte UFC 246.

Malheureusement, ce n’est pas là que les ennuis ont pris fin pour Barber.

À mi-chemin du premier tour, la joueuse de 21 ans semblait se blesser au genou. Entre le deuxième et le troisième round, le médecin de la cage a pu être entendu dire à l’arbitre Jason Herzog que Barber avait subi “une petite déchirure partielle du LCA” et qu’elle allait “bien”. Malgré le médecin concédant que Barber était blessé, la lutte continué jusqu’à la cloche finale.

S’adressant à ESPN, le partenaire de diffusion officiel de l’UFC, le père de Barber a confirmé que le combattant avait subi une déchirure complète du LCA.

“Nous pensons qu’elle l’a blessé dans les 10 premières secondes”, a déclaré Barber à propos de la blessure de sa fille. «Elle a marché sur le pied de Roxanne en reculant et en sentant un bruit. Vous pouvez voir le genou céder sur le côté. Elle est retournée et a commencé à se battre et à essayer de faire des choses et j’ai remarqué qu’elle était plate d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant. “

Avec cette blessure grave, Barber devrait passer neuf mois sur la touche, ce qui est bien sûr un obstacle majeur à son objectif de devenir la plus jeune championne de l’histoire de l’UFC.

Cela dit, Barber a assuré après le combat que ses objectifs n’avaient pas changé.

“Ce soir, je n’ai peut-être pas fait mon chemin mais il n’y a pas un seul regret en moi”, a écrit Barber sur Instagram. «Je suis tellement béni de vivre la vie que j’ai et je remercie Dieu tous les jours pour les gens qui y vivent.

“Le résultat de ce combat ne s’est peut-être pas produit comme prévu, mais mon objectif de battre le record de Jon Jones et d’être le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC reste le même.”

Que pensez-vous que l’avenir réserve à Maycee Barber après l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/01/2020.