Maycee Barber fustigé par Lauren Murphy pour avoir pris le micro de Joe Rogan après sa perte

Maycee Barber, espoir de poids mouche féminin à l’UFC, a été critiquée par la vétéran Lauren Murphy pour avoir pris le micro à Joe Rogan après sa perte à l’UFC 246.

Barber a perdu une décision déséquilibrée contre Roxanne Modafferi dans ce qui a été l’un des plus grands bouleversements de tous les temps dans l’histoire de l’UFC selon les cotes des paris. Après la défaite, Barber a pris le micro de Rogan avant Modafferi et a parlé à la foule.

Murphy n’a pas aimé ce que Barber a fait et a exprimé son mécontentement pour le faire. Voici ce que Murphy a écrit sur son Twitter.

Descends du putain de micro que tu as gâté

– Lauren Murphy (@LaurenMurphyMMA) 19 janvier 2020

“Sortez du micro f * cking vous gâté gosse”

En règle générale, le micro est donné au combattant gagnant en premier, et généralement, seul le perdant reçoit le micro si le combat est l’événement principal, un combat pour le titre ou un candidat «Fight of the Night». Il est extrêmement rare pour un combattant undercard qui est détruit d’obtenir le micro en premier, donc les critiques de Murphy à l’égard de Barber semblaient justes, même si son choix de mots était peut-être un peu fort.

Bien que Barber ait félicité Modafferi quand elle a pris le micro, il était toujours étrange que Rogan accepte de lui remettre le micro car elle a été absolument fracassée et que le combat n’était pas du tout compétitif. En dépit d’être un favori de 10 contre 1, le combat a été une éruption. Un vétéran comme Murphy devait espérer que Barber aurait été un peu plus humble de savoir quand ce serait son tour de parler, mais elle pensait évidemment que c’était bien d’être la première à parler au micro même si elle avait perdu.

La défaite contre Modafferi mettra temporairement fin aux plans de Barber de devenir la plus jeune championne de l’histoire de l’UFC alors qu’elle cherchait à battre le record de Jon Jones. Mais elle a encore beaucoup de temps pour aller mieux et se remettre de cette perte, alors ne comptez pas Barber pour changer sa carrière. Samedi, cependant, c’était la nuit de Modafferi, et Murphy a veillé à le rappeler à Barber.

