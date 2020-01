Maycee Barber ouvre sur la perte de l’UFC 246 et le genou «saccagé», devrait revenir fin 2020

Maycee Barber, espoir de poids mouche à l’UFC, a déclaré qu’elle apprenait à “accepter ma réalité” et à “embrasser la pensée de ce prochain chapitre” alors qu’elle se remet d’une grave blessure au genou et d’une perte subie à l’UFC 246.

“La défaite n’a pas du tout changé mes objectifs dans le sport”, a écrit Barber dans une déclaration préparée envoyée au MMA Fighting par son père et entraîneur Bucky Barber. «Il a ajouté plus d’objectifs aux objectifs préexistants. Je serai toujours le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC. “

Barber, qui a été bouleversé par Roxanne Modaferri lors de l’événement à la carte plus tôt ce mois-ci, doit d’abord être en bonne santé. La perspective de 21 ans subira une intervention chirurgicale dans les deux semaines pour réparer son LCA gauche déchiré. Elle s’attend à ce que la réhabilitation de la blessure prenne six à neuf mois, après quoi elle prévoit de signer un accord de combat pour son prochain adversaire.

“J’espère faire mon retour et me battre à nouveau d’ici la fin de 2020”, a écrit Barber.

Quant à qui elle affrontera ensuite, Barber est plus soucieuse de se rétablir. Elle aimerait un match revanche avec Modaferri, qui l’a dominée sur trois tours pour gagner une décision unanime. Elle pense qu’ils se retrouveront «à un moment donné» et elle gagnera le match revanche.

“Roxanne est une concurrente phénoménale, donc je ne doute pas qu’elle continuera de s’occuper de son entreprise”, a écrit Barber. “Elle et moi nous croiserons à nouveau, et j’aurai l’occasion de prouver à tout le monde ce que mon équipe et moi-même savons déjà.”

Barber a écrit qu’elle n’avait jamais subi de blessure grave au genou avant le combat du 18 janvier. Au début, elle a senti qu’elle pouvait se battre quand elle a entendu son genou se briser après avoir marché maladroitement sur le pied de Modaferri dans les premiers instants du cadre d’ouverture. Elle avait fait de même dans son précédent combat contre JJ Aldrich, se blessant au pouce et revenant pour gagner un TKO de deuxième tour. Ce n’est que lorsqu’elle s’est levée de ses selles avant le deuxième tour de son combat avec Modaferri qu’elle a réalisé la gravité de la situation.

“J’ai réalisé que les muscles entourant mon genou commençaient à vouloir le protéger”, a-t-elle écrit. «La deuxième manche a commencé et j’ai réalisé que la douleur s’était aggravée (et) l’instabilité s’était aggravée. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais je me souviens avoir été lent et avoir vu son jab venir et vouloir prendre du recul. Avec cette demi-seconde supplémentaire de réflexion, elle m’a attrapé avec le jab. Je reculais toujours, mais ma jambe n’était pas là. La stabilité m’avait quitté. »

Barber a dit qu’il y avait plusieurs moments où elle pouvait entendre les instructions de son coin et penser clairement alors que Modaferri la descendait et la contrôlait sur la toile. Mais malgré ses meilleurs efforts, elle ne pouvait pas répondre physiquement.

“Je ne pouvais pas me connecter à mon cerveau à ma jambe”, a-t-elle écrit.

Selon Barber, la situation n’a pas été facilitée par le professionnel médical chargé d’assurer sa sécurité. Elle n’était pas d’accord avec la décision du médecin de la cage de vérifier son genou après le deuxième tour. Ce faisant, écrit-elle, il a peint une cible sur la blessure qui n’a cessé de s’aggraver.

“Je faisais tout ce que je pouvais pour masquer le fait que j’avais été compromise”, a-t-elle écrit. «J’ai l’impression que le médecin a complètement trahi que je m’occupais de quelque chose. Cela a également rendu la blessure plus importante pour moi lorsque j’essayais de la pousser hors de ma tête pour le combat. Si c’était moi qui me battais, si j’avais vu le médecin entrer et vérifier le genou de quelqu’un, ce serait instantanément la chose que je visais. »

Lorsque le médecin de la Nevada State Athletic Commission, David Watson, a par la suite déclaré à l’arbitre Jason Herzog que Barber avait subi “une petite déchirure partielle du LCA” et qu’il allait “bien” – une conversation captée par des micros de diffusion – Barber n’a pas entièrement entendu le pronostic. Rétrospectivement, elle pense que le seul travail du médecin était de lui demander si elle était capable de continuer.

“J’ai l’impression que le médecin aurait dû venir me voir et me demander si j’étais bien, puis écouter ma réponse”, écrit-elle. «Personnellement, je n’ai jamais vu personne s’asseoir au milieu du combat et avoir eu un médecin (vérifier) ​​la stabilité de leurs genoux, puis je me suis levé et j’ai annoncé à l’arbitre et à tout le monde qu’il y avait une petite déchirure du LCA et que (le combattant ) était «bien». Je savais que quelque chose dans mon genou était déchiré et je n’allais pas bien, mais je savais que je pouvais être dans le combat, et après la fin du combat, je pouvais pleurer et m’y attaquer.

«Il n’y a absolument aucun avantage ni aucune raison pour que le médecin me vérifie s’il allait me laisser continuer, et il n’y avait certainement aucune raison d’annoncer la blessure et de me permettre de savoir très bien qu’il venait de« montrer mon main.'”

Le Dr Watson n’était pas disponible pour commenter; une demande de contact initiée par le biais du NSAC n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Bien qu’elle ait été efficacement entravée, Barber a déclaré que son état d’esprit n’avait jamais changé tout au long du combat. Elle a continué de chercher des occasions de faire des dégâts et de marquer suffisamment de points avec les juges pour prendre une décision à la maison.

“Si jamais je suis vraiment en danger de dommages permanents, je fais confiance à mes coins pour prendre la bonne décision”, a-t-elle écrit. «Mon genou était déjà saccagé, et je ne subissais pas de dommages sérieux autrement. Cherchons un moyen de gagner, il est encore temps. “

En fin de compte, Barber a atteint la fin du troisième et dernier tour. Et même si elle ne pouvait pas influencer les juges, elle est sortie de cette nuit avec une nouvelle mission. Elle était entrée dans l’octogone ce soir-là avec un plan pour se disputer le titre. Maintenant, elle va s’assurer qu’elle reviendra avec la capacité de faire tout ce qu’elle veut dans la cage.

Ce n’est pas nécessairement une tâche bienvenue, mais c’est le chapitre suivant.

“Cette merde est nul”, a-t-elle écrit. “Quelle vie, et je ne voudrais pas revenir en arrière et changer une seule chose. Les pertes se produisent, les blessures sont réelles et les champions surmontent tout. Je serai de retour et mieux qu’avant. C’est la vie que j’ai choisie et je veux en vivre chaque partie. »