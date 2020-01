Maycee Barber promet toujours de devenir le “plus jeune champion” après la défaite de l’UFC 246

Malgré la perte de son record invaincu, l’objectif de Maycee Barber reste le même.

L’athlète de 21 ans a perdu samedi une décision déséquilibrée face à Roxanne Modafferi à l’UFC 246, abaissant son record professionnel à 9-1 et mettant une pause dans sa montée rapide vers le sommet de la catégorie des poids mouches.

Après l’événement, Barber s’est rendue sur Instagram pour commenter la perte et réitérer son plan souvent mentionné de devenir le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, un record actuellement détenu par Jon Jones (Jones a remporté son titre à 23 ans et 242 jours) .

“Quelle vie. Ce soir, je n’ai peut-être pas fait mon chemin, mais il n’y a pas un seul regret en moi. Je suis tellement bénie de vivre la vie que j’ai et je remercie Dieu tous les jours pour les gens qui y vivent. Je vous remercie [Roxanne Modafferi] pour avoir partagé l’octogone avec moi ce soir. Je mentirais si je disais que je n’avais pas l’intention de sortir de là 9-0 mais j’ai fait ce que j’ai pu et ce soir ce n’était pas suffisant pour lever la main. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent et à ce voyage à travers les hauts et les bas. Je ne pouvais pas demander à une meilleure équipe d’avoir à mes côtés pour m’encourager lorsque je gagne et essuyer mes larmes (et mon sang) lorsque je perds. Je vous aime tous. Je serai de retour (cela pourrait prendre quelques jours de guérison) … Le résultat de ce combat ne s’est peut-être pas passé comme prévu, mais mon objectif de battre le record de Jon Jones et d’être le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC reste le même. “

Barber avait accumulé une fiche de 3-0 à l’UFC, tous par TKO, avant d’être étouffé par Modafferi. En entrant dans le combat de samedi, Modafferi était considéré comme un outsider lourd, atteignant +1000 sur certains sites de paris.

Pendant leur combat, Barber a semblé souffrir d’une blessure à la jambe. Un médecin au bord de la cage a été entendu lors de l’émission, disant que Barber avait un LCA partiellement déchiré avant le troisième tour. Barber n’a fait aucune mention de blessures potentielles dans son poste.